„The Masked Singer“: Tim Benzko als Star enthüllt – für den Sänger hat das jetzt Folgen

Als „Klaus Claus“ im Halbfinale von „The Masked Singer“ seine wahre Identität preisgeben musste, war es nicht für alle Zuschauer eine Überraschung, dass sich Sänger Tim Benzko unter der Maske versteckte. Viele Fans und auch die Jury hatten bereits vermutet, dass es nur der 38-Jährige sein kann.

Dass der „The Masked Singer“-Star enttarnt wurde, hat jetzt Folgen für Tim Benzko. Folgen, die ihm sicher gefallen werden.

„The Masked Singer“: Tim Benzko enthüllt

Passend zur Vorweihnachtszeit begeisterte „Klaus Claus“ das Publikum seit Wochen und machte damit Santa Claus Konkurrenz. Für Tim Benzko war die Teilnahme an der ProSieben-Show in mehrfacher Hinsicht eine echte Herausforderung.

In einer Pressemitteilung verriet der Musiker nun: „Es war großartig und auf verschiedenen Ebenen eine ganz tolle Erfahrung. Einfach inkognito die eigene Komfortzone verlassen und sich jede Woche aufs Neue an Songs ausprobieren, die ich sonst wahrscheinlich niemals öffentlich gesungen hätte, ist schon was Besonderes und hat unheimlich viel Spaß gemacht“, gab Benzko zu. Dass er im Halbfinale rausgevotet wurde, bedeutet nun vor allem eins für ihn.

Das könnte dich auch interessieren:

Denn der „Keine Maschine“-Interpret kann nun endlich auch die restliche Vorweihnachtszeit genießen, jetzt, da er durch das Aus bei „The Masked Singer“ wieder mehr Zeit hat. „Denn ich habe meinen Sohn in den letzten Wochen so gut wie gar nicht gesehen und bin in diesem Jahr fast nie mehr als drei Tage am Stück zu Hause gewesen“, gesteht der Sänger weiter. Bevor es zur Familie geht, steht aber noch ein Gig auf dem Plan.

Am Dienstag (19. Dezember) gibt Tim Benzko noch ein Konzert in der Schweiz, das letzte in diesem Jahr. Und auch beim Finale von „The Masked Singer“ am kommenden Samstag werden seine Fans ihn noch einmal sehen können, dann stehen alle Kandidaten noch einmal auf der Bühne.

Diese Finalisten stehen im Finale:

Die Eisprinzessin

Der Troll

Der Lulatsch

Der Mustang

Jetzt hat Tim Benzko also erst einmal ein bisschen Zeit für seine Liebsten, bevor es im Frühjahr 2024 dann zum nächsten Job geht: Die Teilnahme am Vox-Format „Sing meinen Song“.