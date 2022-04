„The Masked Singer“ holt SIE ins Rateteam und zerstört gleichzeitig Fan-Theorie

Bereits der Auftakt der neuen TV-Show "The Masked Singer" bescherte ProSieben hervorragende Einschaltquoten. Wir erklären worum es bei der Sendung geht.

Das ist der TV-Hit "The Masked Singer"

Das ist der TV-Hit "The Masked Singer"

So langsam wird es ernst. Drei Masken mussten die große „The Masked Singer“-Bühne schon hinter sich lassen. Neben Brilli (Jeannine Michaelsen)verließen bereits die Möwe (Cherno Jobatey) und der Koala (Paul Potts) die ProSieben-Show.

Am kommenden Samstag (09. April) geht es dann in der vierten Runde wieder um die Wurst. Ein „The Masked Singer“-Geheimnis hat ProSieben aber jetzt schon verraten. Und zwar, wer Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam unterstützen darf.

„The Masked Singer“: Linda Zervakis ist Gast im Rateteam

Und da hat sich ProSieben dieses Mal für die geballte Nachrichtenkompetenz entschieden. So wird die ehemalige „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis mutmaßen, wer sich unter Ork, Galax'Sis, Gorilla und Co. versteckt.

-----------------

„The Masked Singer“:

„The Masked Singer“ wird seit 2019 bei ProSieben ausgestrahlt

Derzeit läuft die sechste Staffel

Die bisherigen Sieger hießen Max Mutzke, Tom Beck, Sarah Lombardi, Sasha und Alexander Klaws

Moderiert wird „The Masked Singer“ von Matthias Opdenhövel

Die deutsche Ausgabe ist die einzige Show, die live ausgetragen wird

Die Idee für „The Masked Singer“ kommt aus Korea. Dort heißt die Show „King of Mask Singer“

---------------------

Die Fans jedenfalls freuen sich auf die 46-jährige Vollblutjournalistin. „Endlich jemand Seriöses ohne Gegacker“, schreibt beispielsweise ein Follower von „The Masked Singer“ bei Instagram. Und ein anderer Fan ergänzt: „Richtig cool! Ich freue mich wahnsinnig auf sie!“

„The Masked Singer“: Fans tippten auf Linda Zervakis im Ork-Kostüm

Doch ProSieben enthüllte mit der Verkündung von Linda Zervakis nicht nur das Rätsel um das dritte Rateteam-Mitglied, sondern zerstörte ganz nebenbei auch noch die Theorien einiger rund um die Identität des Orks. „Hahaha! Dann fällt sie ja schon mal als Ork raus“, witzelt ein Fan bei Instagram.

---------------------

------------------

Du willst alle Hinweise zum Ork. In diesem „The Masked Singer“-Text zum Ork findest du sie.