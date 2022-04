„The Masked Singer“: ProSieben wirft gleich zwei Stars aus der Show

Weiter, immer weiter. Das denken sich wohl auch die Stars von „The Masked Singer“. Schließlich sind nach dem Rauswurf von „Galax'Sis“ nur noch sechs Masken im Rennen um die begehrte ProSieben-Krone.

Und am Samstag wird direkt weiter ausgesiebt. Und das sogar knallhart. So verkündete ProSieben nun, dass gleich zwei „The Masked Singer“-Charaktere am kommenden Samstag ihre Kostüme ablegen müssen.

„The Masked Singer“: Gleich zwei Masken müssen am Samstag gehen

Doch wer wird es sein? Sechs Kostüme sind jedenfalls noch am Start. Der Gorilla, der Dornteufel, das Zebra, der Seestern, die Discokugel und der Ork. Und unter den Masken könnte die ein oder andere prominente Persönlichkeit stecken.

So tippen die Fans unter anderem auf Stars wie Komikerin Anke Engelke, Ex-Bundesligastar Rúrik Gislason oder „Wetten, dass..?“-Co-Moderatorin Michelle Hunziker.

„The Masked Singer“: Nico Santos unterstützt Ruth Moschner und Rea Garvey

Einer, der auf keinen Fall am Samstag unter einer Maske stecken wird, ist dagegen Popstar Nico Santos. Der wird nämlich Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam unterstützen.

Nico Santos sitzt Samstag bei „The Masked Singer“ im Rateteam. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

„Ich wurde in den vergangenen Jahren ja schon mehrmals unter einer der Masken vermutet, so auch wieder in der aktuellen Staffel. Sorry, aber auch in diesem Jahr stecke ich in keinem der großartigen Kostüme. Umso mehr freue ich mich aber darauf, in dieser einzigartigen und verrückten Show mitzurätseln“, ist Santos schon ganz aufgeregt. Ob der „Rooftop“-Sänger neue Ideen und Impulse setzen wird? Wir dürfen gespannt sein.

„The Masked Singer 2022“: SIE sind noch im Rennen

