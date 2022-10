„The Masked Singer“: Jury-Mitglied gibt es ehrlich zu – „Habe nicht das Talent“

Der Rätselspaß von „The Masked Singer“ ist in vollem Gange und während sich die einen fragen „Wer ist raus?“, wittern andere die nächste heiße Spur. Wichtig ist auch 2022 wieder: Alle Hinweise genau aufzusaugen, um damit schnellstmöglich das Puzzle zusammensetzen.

Eine, die schon oft den richtigen Riecher bewiesen hat, ist „The Masked Singer“-Jurorin Ruth Moschner. Mit ihrer Art kommt sie nicht bei allen Prosieben-Zuschauern gut an, davon unterkriegen lässt sich die Rate-Königin aber nicht. Stattdessen holt sie sich fachkundige Hilfe in die Jury. In Staffel 7 wechseln ihre zwei Co-Juroren mit jeder neuen Live-Show. In Folge 4 war auch Stefanie Kloß mit dabei und machte direkt mal eine Ankündigung, die die „The Masked Singer“-Fans aufhorchen lassen dürfte.

„The Masked Singer“: Stefanie Kloß ist begeistert

Bekannt wurde Stefanie Kloß als Frontfrau von „Silbermond“. 2022 ist sie als Coach bei „The Voice of Germany“ zu sehen – für einen Abstecher in die Rateshow tauschte die Sängerin jetzt ihren Jurystuhl und nahm bei Prosieben Platz.

Im Anschluss zeigte sich Stefanie Kloß ganz begeistert von der Show und schwärmte: „Bei ‚The Masked Singer‘ hier in echt dabei zu sein, ist nochmal etwas anderes, als es von der Couch aus zu gucken. Diese Kostüme sind sehr beeindruckend. Und ich glaube, ich habe heute auch so ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, wie schwer es ist darunter zu singen.“

„The Masked Singer“: Stefanie Kloß eindeutig über Teilnahme

Selbst unter einer aufwändigen Maskerade wöchentlich ein Ständchen zum Besten zu geben, kann sich Stefanie Kloß trotz aller Begeisterung aber nicht. „Ich glaube, ich hätte zu viel Schiss. Ich hätte zu viel Schiss sofort erkannt zu werden, ich glaube ich habe nicht das Talent mich krass zu verstellen.“ Auch die Angst davor zu früh rauszufliegen beschäftigt die Sängerin sehr. „Dann wäre ich wahrscheinlich traurig“, gibt sie offen zu.

Giovanni Zarrella, Ruth Moschner (m.) und Stefanie Kloß saßen in Folge 4 bei „The Masked Singer“ in der Jury. Foto: ProSieben / Willi Weber

Stefanie Kloß ist sich sicher, in der Jury ist sie deutlich besser aufgehoben. Für die Fans der Show sind diese Aussagen ein guter Hinweis. Immerhin dürfte es nicht bei Staffel 7 bleiben und sich schon bald aufs Neue die Frage stellen: Welcher Promis verstecken sich unter den außergewöhnlichen Masken?

Dass Stefanie Kloß nach diesen Worten ausgeschlossen werden kann, dürfte jetzt feststehen. Oder auch nicht? Verwirrung ist schließlich die beste Tarnung.

„The Masked Singer“ kommt immer samstags um 20.15 Uhr im TV und ist online in der Mediathek von Joyn abrufbar.