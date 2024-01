„The Beekeeper“ mit Jason Statham: Kurz nach Kinostart herrschte Gewissheit

Das Kino-Jahr 2024 hat begonnen – und Verleih „Leonine“ schickt als erstes Highlight direkt Action-Star Jason Statham (56) auf seine neueste Mission.

Am 11. Januar startete „The Beekeeper“ in den deutschen Kinos, inszeniert von „Suicide Squad“-Regisseur David Ayer. Nach „Operation Fortune“, „Fast & Furious 10“, „Meg 2“ und „Expendables 4“ ist das bereits der fünfte Jason-Statham-Film innerhalb von zwölf Monaten, der über unsere Leinwände flimmert.

Der Brite zieht also nach wie vor die Massen ins Kino – eine Tatsache, die auch nach dem Start von „The Beekeeper“ wieder deutlich wurde.

„The Beekeeper“: Neuer Jason-Statham-Kracher

In „The Beekeeper“ spielt Jason Statham den mysteriösen Adam Clay, der als Bienenzüchter sein Geld verdient. Was niemand ahnt: Clay ist eine Killermaschine im Ruhestand, gehörte früher dem Geheimprogramm „Beekeeper“ an – eine Truppe schier unaufhaltsamer Killer, die abseits von Gesetzen und nach eigenem Gewissen agieren, um die Gesellschaft (bzw. „den Bienenstock“) zu beschützen.

Als skrupellose Betrüger mit mächtigen Geldgebern Clays einzige soziale Bezugsperson in den Tod treiben, brennen bei ihm alle Sicherungen durch. Der „Beekeeper“ hängt den Imkeranzug an den Nagel und begibt sich auf einen blutigen Rachefeldzug, der eine düstere Verschwörung ans Licht bringt.

Und auch, wenn „The Beekeeper“ nicht alle Kritiker restlos überzeugt – die Zuschauer haben offenbar mächtig Bock auf knallharte Jason-Statham-Action mit FSK-18-Freigabe. Die Zahlen nach dem ersten Kino-Wochenende verschaffen direkt Gewissheit.

„The Beekeeper“ erobert Kino-Charts

Denn in den ersten Tagen nach Kinostart eroberte „The Beekeeper“ direkt auch Platz 1 der deutschen Kino-Charts! Vom Start am Donnerstag (11. Januar) bis zum Sonntag (14. Januar) lockte der Action-Film in Deutschland fast 180.000 Besucher ins Kino – und spielte umgerechnet bereits mehr als 2,5 Millionen Euro ein. In nur vier (!) Tagen.

In den USA klingelten ebenfalls die Kinokassen: Rund 16,8 Millionen US-Dollar ( ~ 15,3 Millionen Euro) spielte „The Beekeeper“ dort ein.

Gute Zahlen für Jason Statham, Regisseur David Ayer und „Leonine Studios“. Denn „The Beekeeper“ wird kein monströses Budget gehabt haben. Zieht der Film weiter so viele Zuschauer an, sollte sich „The Beekeeper“ als durchaus profitabel erweisen.