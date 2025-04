„The 50“: Kevin Schäfer packt aus – „Es dauerte keine fünf Minuten“

Im Schloss Torres Novas in Portugal geht es heiß her! Dabei biete die Amazon Prime Show „The 50“ mehr Dramen und Intrigen als jede Soap. Stars der Stunde wie Georgina Fleur, Yasin Mohamed, Kevin Schäfer und Sam Dylan kämpfen sowohl um Geld als auch Sendezeit. Spannung garantiert!

Doch hinter den Kulissen brennt die Luft, und daran ist vor allem Ex-Dschungelcamper Sam Dylan nicht ganz unschuldig. Mit seiner losen Zunge bringt er Kevin Schäfer und Yasin Mohamed in die Bredouille und streut ein pikantes Gerücht: Zwischen den beiden soll mehr gelaufen sein als nur harmlose Gespräche. Alles Unsinn, sagt Schäfer – und redet im Gespräch mit dieser Redaktion Klartext.

Eklat bei „The 50“: DIESE Szene wurde rausgeschnitten

Der „Prince Charming“-Star erinnert sich an den Moment, als alles explodierte. „Ich wollte ihn fragen, warum er so einen Müll erzählt. Aber er direkt so: ‚Willst du mich verarschen?!‘, hebt die Hand. Ich sag noch: ‚Nimm deine Hand runter, wenn du mit mir redest‘“, so der Reality-Star im Gespräch mit dieser Redaktion. Georgina mischt sich ein, wirft ihre Tasche – und trifft beide. Der Knall: Georgina fliegt aus der Show!

Kevin sieht das Problem allerdings bei Sam. „Ich finde Gewalt auch nicht geil, aber er hat’s echt drauf angelegt.“ Das Problem? „Sam kann keine Geheimnisse für sich behalten“, klagt der Podcaster an. Schon vorher habe Sam über Georgina und ihren Ex ausgeplaudert. „Mir ist das auch passiert: Ich hab ihm mal was über Kate (Anm. d. Red.: Kate Merlan) erzählt und gesagt, er soll’s für sich behalten – es dauerte keine fünf Minuten ruft mich Kate an.“

„Viele Sachen wurden ja auch rausgeschnitten“, so der Reality-Star weiter. „Er meinte zu mir, mein ganzes Leben würde sich nur um Sex drehen. Ich habe ihm dann einfach gesagt: ‚Weil du keinen hast.‘ Er hat mir ja selbst schon erzählt, dass es bei ihm im Bett besser laufen könnte.“

„Dann habe ich ihn mit seinem Alter getriggert. Er tut ja immer so, als wäre er jünger, als er ist.“ Als Schäfer ihm schließlich zum 40. Geburtstag gratulierte, war das Maß voll. „Da sind ihm die Sicherungen durchgebrannt. Er schlägt mir das Glas aus der Hand, der Sekt fliegt durch die Gegend. Und dann ist er einfach abgehauen.“ Für Kevin ist Sam schlichtweg unberechenbar.

Wer am Ende bei „The 50“ die 100.000 Euro abräumt? Die Antwort gibt’s am Sonntag (13. April) exklusiv auf Amazon Prime.