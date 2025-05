„Temptation Island“: RTL lässt die Bombe platzen – „Es wurde bestätigt“

Derzeit flimmert die diesjährige Staffel des beliebten RTL-Formats „Temptation Island“ über die TV-Bildschirme. Und die Sendung hält in diesem Jahr eine Überraschung nach der nächsten parat.

Wer dachte, dass es mit der Einführung des „Temptation Light“ und dem erstmaligen Auftritt eines fünften Paares schon genug Überraschungen für dieses Jahr gab, wurde zuletzt eines besseren belehrt als das Paar Saskia und Enrico die RTL-Show frühzeitig verlassen musste. Nun hält RTL überraschend eine weitere Änderung bereit!

RTL: „Temptation Island“ freut sich über eine neue Moderatorin

Janin Ullman begeistert bereits als Teilnehmerin des RTL-Formats „Die Verräter“ und auch als Moderatorin konnte sie schon bei „Make Love, Fake Love“ glänzen. Nun wird sie zudem auch die „Temptation Island“-Moderation üernehmen. Das verkündet die „BILD“ überraschend am Montag (19. Mai).

+++ RTL: Schock-Moment bei „Temptation Island“ – DAS gab es zuvor noch nie +++

Die RTL-Dreharbeiten starten sogar bereits in Kürze – nun geht also alles Schlag auf Schlag! Doch was sagt die bisherige Moderatorin Lola Weippert eigentlich dazu? Unter ein entsprechendes Video von Janin Ullman kommentiert sie: „Viel Spaß, ich übergebe das Zepter voller Freude und Feuer dich an!“ Janin antwortet prompt: „Danke liebe Lola Weippert auch für dein Vertrauen! Ich nehme das Zepter voller Freude entgegen und schicke dir ganz viel Liebe zurück! Wir geben Vollgas!“

RTL: Janin Ullman muss einschreiten

Obwohl diese Neuigkeit mehr als überraschend kam, sind die Fans völlig aus dem Häuschen. Die positiven und vorfreudigen Kommentare häufen sich bereits innerhalb weniger Minuten:

„Ich hoffe du bist die neue Moderation! Lola hat einfach nie in das Format gepasst!“

„Mega!“

„Bist du etwa die neue Moderatorin von Temptation Island? Das wäre ja krass cool!“

„Juhu, es wurde bestätigt!“

„Queen!“

„Omg! Ich würde ‚Temptation Island‘ dann noch mehr lieben!“

Neben den positiven Kommentaren in Bezug auf Janin Ullman, gibt es leider auch viele negativ behaftete Kommentare in Richtung der bisherigen Moderatorin Lola Weippert. Diese lauten unter anderem: „Hauptsache die ‚Schmuckdesignerin‘ ist weg“ oder „Gott sei dank bist du Geschichte!“. Das geht auch an Janin Ullman nicht vorbei Daher appelliert sie an die Fans in den Instagram-Kommentaren: „Bitte freundlich bleiben!“