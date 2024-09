Stefan Raab: Neues Video – legt er sich jetzt unters Messer?

Der Countdown läuft: Der Mann, der die deutsche Fernsehunterhaltung revolutionierte, steht vor seinem großen Comeback – allerdings nicht bei ProSieben, sondern bei RTL! Stefan Raab wird am 14. September erneut die Boxhandschuhe überziehen. Und das gegen niemand Geringeren als die Boxlegende Regina Halmich.

Ein drittes Mal tritt Stefan Raab gegen die 46-fache Weltmeisterin an – eine Begegnung, die jetzt schon als das Event des Jahres gehandelt wird. Dabei lässt der ehemalige ProSieben-Moderator endlich die Katze aus dem Sack und lüftet das ominöse „Doktor“-Geheimnis.

Stefan Raab: „Doktor“-Geheimnis gelüftet

Das letzte Promo-Video, in dem der Entertainer sich mit Pamela Reif zeigte, sorgte für viel viel Aufsehen. Dabei hatte Raab auf Instagram ein Video geteilt, das ihn beim schweißtreibenden Training zeigt. Unter der strengen Aufsicht von Fitness-Ikone Pamela Reif kämpft Raab mit Liegestützen und Boxsack-Einlagen.

Schweißgebadet und außer Atem japst er in die Kamera, während Pamela unerbittlich an ihm dranbleibt. „Das hilft alles nichts“, resümiert er schließlich – eine Aussage, die seine Follower in Aufruhr versetzt. Und dann die kryptische Bemerkung von Pamela: „Auf die Schnelle hilft uns nur der Doktor!“ Nach vielen Spekulationen, ob es sich dabei um Klitschko handeln könnte, kommt jetzt die Auflösung.

Niemand Geringeres als Comedy-Star Michael Bully Herbig persönlich übernimmt die Rolle des Schönheitschirurgen Dr. Lamorghini. Als er Stefan Raab erblickt, entweicht ihm nur ein entsetztes „Ach du Scheiße“.

Die Promotion für den Kampf gegen Regina Halmich ist in vollem Gange. Nur noch 5 Tage bis das Event: Am 14. September 2024 steigt der mit Spannung erwartete Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich im Düsseldorfer PSD Bank Dome. Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 20.15 Uhr. Elton wird durch den Abend führen, während Frank „Buschi“ Buschmann den Kampf live kommentiert.