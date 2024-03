Taylor Swift: Ist sie mit DIESER berühmten Persönlichkeit verwandt?

Sie ist der wohl erfolgreichste Popstars dieses Jahrzehnts und macht weltweit Stadien voll. Mit Hits wie „Shake it Off“ und „Cruel Summer“ schaffte es Taylor Swift bis an die Spitze der Charts und löst bei ihren Fan-Gruppen absolute Euphorie aus.

Mit ihrer „The Eras Tour“ reist Taylor Swift in diesen Tagen durch Asien und machte zuletzt in Singapur halt. In einer amerikanischen Nachrichtensendung wurde nun eine These aufgestellt, die so manchen Fans der Sängerin den Atem rauben wird.

Was haben Taylor Swift und Emily Dickinson gemeinsam?

Die US-Nachrichtensendung „Today Show“ des Senders NBC stellte eine These auf, mit der bisher wohl niemand gerechnet hat. Berichtet wird vom Ahnenforschungs-Unternehmen Ancestry, das eine Verwandtschaft zwischen Taylor Swift und der bedeutenden amerikanischen Dichterin Emily Dickinson festgestellt haben soll. Glaube man den Untersuchungen des Unternehmens, seien Swift und Dickinson Cousinen um drei Ecken sechsten Grades.

Ein Sprecher von Ancestry teilte der „Today Show“ mit: „Swift und Dickinson stammen beide von einem englischen Einwanderer aus dem 17. Jahrhundert ab. Taylor Swifts Vorfahren lebten sechs Generationen lang in Connecticut, bis sich ihr Teil der Familie schließlich im Nordwesten Pennsylvanias niederließ, wo sie in die Swift-Familienlinie einheirateten.“ Inwieweit diese Annahmen bewiesen sind, lässt sich zunächst nicht feststellen.

Die Fähigkeit des poetischen Umgangs mit Worten scheinen auf jeden Fall sowohl Taylor Swift als auch Emily Dickinson zu besitzen. Ob der Popstar über die angebliche Verwandtschaft mit der berühmten Dichterin Bescheid weiß, bleibt unklar. Wie RTL berichtet, sagte Swift während einer Dankesrede im Jahr 2022: „Wenn meine Texte wie ein Brief klingen, den Emily Dickinsons Urgroßmutter beim Nähen eines Spitzenvorhangs geschrieben hat, dann schreibe ich im Quill Genre.“

Ob es sich bei dieser Erwähnung lediglich um einen Zufall oder eine bewusste Platzierung des Namens Dickinson handelt, weiß wohl nur Swift selbst.

Das Talent zum Lieder schreiben scheint Taylor Swift in die Wiege gelegt worden zu sein. Unabhängig davon, ob der Popstar mit Emily Dickinson verwandt ist, können sich ihre Fans garantiert auch in Zukunft über emotionale Songtexte freuen.