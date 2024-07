Taylor Swift unterbricht Song: Ein kleines Mädchen ist schuld daran

Der Taylor-Hype zieht weiter durch Deutschland. Nach den drei Konzerten in Gelsenkirchen, stehen nun zwei Konzerte in Hamburg, und anschließend noch Auftritte in München an. Klar, dass auch im hohen Norden die Euphorie riesig ist. Zehntausende pilgern zu den Auftritten im Hamburger Volksparkstadion, ließen sich auch vom typischen Norddeutschen Schietwetter nicht abhalten.

Das tat übrigens auch Taylor nicht. Tiefdruckgebiet Ilse konnte dem Pop-Phänomen aus den USA nichts anhaben. Und so gab es auch beim Konzert in Hamburg vor rund 50.000 Menschen einen Moment, der arg ans Herz eines jeden Swifties ging.

Taylor Swift muss ihren Song „22“ unterbrechen

Es ist mittlerweile schon Tradition, dass Taylor Swift beim Song „22“ einen Fan auf die Bühne holt, kurz mit ihm spricht, ihr ihren Hut schenkt und anschließend den Song weitersingt.

In Hamburg jedoch lief nicht alles so wie geplant. Zwar holte Taylor auch hier ein kleines Mädchen, umarmte es, tauschte mit ihm sogar ein Armband und schenkte ihr den schwarzen Hut. Doch die Kleine schien noch nicht genug zu haben. Als die 34-Jährige schon weitersang, umarmte das Mädchen sie noch ein weiteres Mal, wie ein Video auf „X“ zeigt. Und Taylor? Die wirkte zunächst ein wenig überrascht, das Lied wieder unterbrechen zu müssen, konnte sich dann jedoch ein Grinsen nicht verkneifen.

Und die Fans? Die waren begeistert von so viel Fan-Nähe. „Ich könnte heulen, wenn ich sie, wie sie aufgehört hat zu singen, weil das Mädchen noch eine Umarmung wollte. Taylor Swift, du bist der wertvollste Mensch“, heißt es beispielsweise bei „X“.

Und ein anderer Fan ergänzt: „Das war mein liebster 22-Hüte-Austausch! Dieses kleine Mädchen hat es wirklich verdient! Sie hat aus vollem Herzen getanzt und hatte den größten Spaß! Ich finde es toll, dass sie keine Angst hatte, um eine zweite Umarmung zu bitten, und Taylor hat sie voll und ganz angenommen.“