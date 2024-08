„Tatort“-Zuschauer stinksauer: „Schon ’ne Hausnummer“

Sie ist dieses Jahr wirklich quälend lang: Die „Tatort“-Sommerpause. Klar, Sportfans kommen in diesen Sommermonaten 2024 wirklich absolut auf ihre Kosten – erst die Fußballeuropameisterschaft im eigenen Land, dann die Olympischen Spiele von Paris, doch Krimi-Fans schauen weitestgehend in die Röhre. Seit Wochen zeigte die ARD keinen neuen „Tatort“, keinen neuen „Polizeiruf 110“.

Auch am Sonntagabend (11. August 2024) zeigt die ARD wieder nur eine Wiederholung. Der Film „Tatort: Level X“ aus Dresden ist zwar spannend und unterhaltsam, stammt aber auch schon aus dem Jahr 2017. Schauspielerin Alwara Höfels, die in dem Film die Rolle der Henni Sieland spielt, ist beispielsweise schon lange aus dem „Tatort“ ausgestiegen.

„Tatort“-Sommerpause ist in diesem Jahr sehr lang

Und so mehrt sich auch der Unmut bei Facebook ob der langen Pause. „Die Sommerpause ist dieses Jahr viel zu lang“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Da kann ich mir nur anschließen. Fast vier Monate find ich schon ne Hausnummer.“

++ Heimlicher „Tatort“-Star ist tot! Trauer um Horst Lettenmayer ++

Während ein Dritter meckert: „Egal welchen Knopf ich auf der Fernbedienung drücke, nur Wiederholungen seit Monaten von Morgens bis zum nächsten Morgen. Programme über Programme, wie viel denn noch..??? Aber gesendet wird nix Gescheites.“

Während ein anderer schreibt: „15 Wochen (!) kein neuer Tatort. Am 15.09.24 gibt es den nächsten neuen Tatort. Fast VIER MONATE lang kein neuer Tatort.“

Mitte September gibt es Krimi-Nachschub

Aber wir sehen, ein Ende ist in Sicht. Am 15. September zeigt die ARD endlich einen neuen Krimi. Wie die „Südwestpresse“ berichtet, will der Sender dann den Fall „Deine Mutter“ aus Wien ausstrahlen. Bis dahin zeigt die ARD aber noch vier Wiederholungen, unter anderem aus Münster, Stuttgart und Hamburg.

Darum geht es im Fall am Sonntag (11. August 2024): „Der 17-jährige Simson ist ein erfolgreicher „Prankster“. Er spielt anderen Streiche, filmt sich dabei und überträgt es live im Internet. Diese Streiche sind Simsons „Beruf“, der ihm einiges an Ruhm und ordentliches Geld einbringt. Als er sich mit einer Rockergruppe anlegt, wird Simson von einem Unbekannten erschossen. Obwohl viele Menschen die Tat vor Ort und live im Internet verfolgen konnten, gibt es keine verlässliche Täterbeschreibung. Die beiden Dresdner Kommissarinnen Henni Sieland und Karin Gorniak tauchen tief in die Welt der Internetstars ein.“