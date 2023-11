„Tatort“: ARD-Zuschauer werden deutlich – „Selten im Tatort“

Es war ein spannender „Tatort“, den die ARD am Sonntagabend aus Stuttgart zeigte. Schließlich spielte „Vergebung“, der neue Fall von Lannert und Bootz, nicht nur mit dem Todesfall eines todkranken Mannes, sondern auch mit einer Geschichte, die schon lange in der Vergangenheit zurücklag und nun wieder an die Oberfläche kam.

Spannend aber auch, weil dieses Mal nicht die beiden Kommissare selbst, sondern ihr Rechtsmediziner im Mittelpunkt des Geschehens stand. Dr. Daniel Vogt (gespielt von Jürgen Hartmann) war es nämlich, den plötzlich alte Erinnerungen übermannten, als die Leiche von Mathias Döbele (gespielt von Volker Muthmann) gefunden wurde. Ein ARD-„Tatort“ aus der Vergangenheit tut sich auf.

„Tatort“ wagt Blick in die Vergangenheit

Waren Vogt und Döbele doch einst beste Freunde, die ein schrecklicher Sommernachmittag zerriss. Es geht um versteckte Homosexualität, um Scham und schlussendlich um einen Unfall, bei dem der beste Freund der beiden sein Leben verlor.

Doch neben der spannenden Story war es auch der Blick in die Vergangenheit, der die Zuschauer begeisterte. Da hingen Poster von NBA-Stars der 80er an der Wand. Im Walkman lief Bonny Tyler und auch insgesamt war die Musik für viele ARD-Zuschauer ein Schwenk zurück in die eigene Jugend.

Musik der 80er im ARD-„Tatort“

„Musik von Led Zeppelin auch selten im Tatort“, freut sich beispielsweise eine Zuschauerin bei „X“ (vormals „Twitter“). Während ein anderer schreibt: „Erfreulicherweise ein ziemlich unwoker Tatort, der so gemütlich dahingeplätschert ist und niemandem weh tat. Gute Background-Musik und eine wunderbare Ulrike C. Tscharre. Unterm Strich solide.“ Während ein dritter lobt: „Bonny Tyler ist echt für alles gut.“

Nächsten Sonntag geht es dann wieder in den hohen Norden. Im „Tatort: Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“ ermittelt Schauspieler Axel Milberg im Fall eines getöteten Säuglings. Doch wo ist die Mutter? Die ARD zeigt den neuen „Tatort“ aus Kiel am 26. November 2023 um 20.15 Uhr.