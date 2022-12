„Tatort“-Star Tobias Langhoff tot – sein „Körper wurde immer weniger“

Es ist eine bittere Nachricht, die jetzt öffentlich wurde. Der „Tatort“-Star Tobias Langhoff ist überraschend am Montagmorgen (28. November) gestorben. Es war sein 60. Geburtstag, an dem seine Familie von ihm Abschied nehmen musste.

Seine Agentin berief sich auf die Familie des einstigen „Tatort“-Schauspielers, die mitteilen ließ: „Wir nehmen Abschied von einem liebevollen, humorvollen, hilfsbereiten und gütigen Mann.“ Der Schauspieler hatte zuletzt noch für Netflix vor der Kamera gestanden. Der Film wird bereits als große Oscar-Hoffnung gehandelt.

„Tatort“-Star Tobias Langhoff ist tot – hier spielte er mit

Die Schauspielerei lag Tobias Langhoff im Blut. Sein 2012 verstorbener Vater war der Schauspieler und Regisseur Thomas Langhoff. Sein Großvater, Wolfgang Langhoff, war ebenfalls Schauspieler und Regisseur.

Für den ARD-„Tatort“ stand Tobias Langhoff in seiner Karriere dreimal vor der Kamera. 2018 wirkte er dann in der Serie „Bad Banks“ und bei „Babylon Berlin“ mit. In der Netflix-Produktion „Im Westen nichts Neues“ spielte Tobias Langhoff den preußischen Generalmajor und Militärattaché Detlof Sigismund von Winterfeldt.

„Tatort“-Star Tobias Langhoff spielte in Netflix-Hit mit

Der Film erschien erst im Oktober 2022 auf der Streamingplattform, gilt aber schon jetzt als deutsche Hoffnung für einen Oscar. Das Kriegsdrama ist eine Neuverfilmung, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Erich Maria Remarque. Wie die Jury von German Films, Auslandsvertretung des deutschen Films, bekannt gab, wird „Im Westen nichts Neues“ für Deutschland bei der Oscarverleihung am 12. März 2023 ins Rennen gehen.

Mehr Themen:

Zuletzt schaffte es 2007 das Stasi-Drama „Das Leben der anderen“ den begehrten Goldjungen zu gewinnen. Ob der Netflix-Film es am Ende auch wirklich bis auf die Liste der internationalen Bewerber schafft, zeigt sich im Dezember. Doch die Chancen stehen gut. Für den verstorbenen Tobias Langhoff dürfte es posthum eine große Ehre sein, sollte der Film wirklich ausgezeichnet werden.

Einer von Langhoffs besten Freunden war „Tatort“-Star Jan Josef Liefers. In einem herzzerreißenden Nachruf in der „Berliner Zeitung“. „Mit Dis­zi­plin und Kon­se­quenz und Hin­ga­be wur­de aus dir „Ma­ra­thonmann“. Egal, was wir frü­her al­les an Sport zu­sam­men ge­macht hat­ten, jetzt warst du in ei­ner ei­ge­nen Liga. Ich und an­de­re um dich her­um ha­ben das be­wun­dert. Und ir­gend­wann misch­te sich da Sor­ge hinein, Sor­ge um den Freund, des­sen Kör­per im­mer we­ni­ger wur­de, aber des­sen Herz, Lie­be, Zu­nei­gung, Hilfs­be­reit­schaft gleich­ groß blie­ben, so­gar wuch­sen“, schreibt Liefers da.

Und weiter: „Et­was war ent­glit­ten. Dir sel­ber und uns an­de­ren, dei­nen Freun­den, dei­ner Fa­mi­lie. Aber vor al­lem dir. Du hast uns be­ru­higt, al­les er­klärt und woll­test lan­ge, dass wir dich ein­fach nur so ak­zep­tie­ren, wie du bist. Und klar, das ha­ben wir. Dann muss es die­sen un­sicht­ba­ren Punkt ge­ge­ben ha­ben, von dem an es kei­ne Hil­fe mehr gibt. Kein Arzt, kein The­ra­peut, kein Bru­der und lei­der auch kein bes­ter Freund konn­ten dich ret­ten. So vie­len an­de­ren hast du ge­holfen, dir sel­ber konn­test du nicht hel­fen. Und nie­mand sonst konn­te es.“