„Tatort“: Neues Ermittler-Team gesteht – sie taten es heimlich

Im „Tatort“ kehrt frischer Wind ein! Nach vielen Jahren heißt es Abschied nehmen von den altbekannten Kommissaren Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl). An ihre Stelle treten zwei neue Gesichter: Schauspieler Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer. Schon bald werden sie das neue Ermittler-Team bilden und in spannenden Fällen ihr kluges Köpfchen unter Beweis stellen.

Doch bevor es zur großen Enthüllung kam, mussten die beiden Schauspieler eine knifflige Herausforderung meistern: Stillschweigen!

„Tatort“: Neues Ermittler-Duo steht fest

Im „Tatort“ stehen Veränderungen an. Während die Öffentlichkeit noch ahnungslos war, brodelte es bereits hinter den Kulissen des ARD-Krimis. Carlo Ljubek, der künftig in die Rolle des Nikola Buvak schlüpfen wird, erinnert sich: „Wir wissen es natürlich lange und die Freude ist am Anfang so riesig und so groß – und man kann sie erst mal nicht teilen mit jemandem.“

Besonders schwierig: Selbst im engsten Kreis mussten die Schauspieler bezüglich ihres neuen TV-Jobs dicht halten. „Dann stehst du da vor deinen Leuten, die dich ja gern mögen und tust so, als wüsstest du nichts“, gesteht Ljubek. Seine Lösung? Heimliches Feiern! „Ich habe schon gejubelt und getanzt – wenn keiner hingeschaut hat“, verrät er bei einer Veranstaltung des Bayerischen Rundfunks (BR) in München.

„Tatort“: Hofer bleibt Zuschauern erhalten

Für Ferdinand Hofer hingegen bedeutet die Ankündigung weniger ein Neuanfang als vielmehr eine Fortsetzung seiner bisherigen Rolle. Als Kriminaloberkommissar Kalli Hammermann kennt ihn das Publikum bereits – und wird ihn weiterhin im Einsatz erleben. Das Zusammenspiel mit Ljubek verspricht jedoch eine neue Dynamik im „Tatort“-Universum.

Bis die beiden im „Tatort“ auf Verbrecherjagd gehen, müssen sich Fans allerdings noch etwas gedulden: Die Dreharbeiten starten Ende 2025, die erste Folge wird voraussichtlich 2026 in der ARD ausgestrahlt. Doch die Vorfreude ist spürbar – bei den Schauspielern ebenso wie beim Publikum. „Das fühlt sich gerade so an, als hätte ich jeden Tag Premiere“, beschreibt Ljubek.