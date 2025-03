Udo Wachtveitl: Nach seinem „Tatort“ herrscht Gewissheit

Jeder kennt den Sonntagabend-Krimi, der wie ein Ritual ist – der „Tatort.“ Wenn Deutschland das Wochenende ausklingen lässt, versammeln sich Millionen vor dem Bildschirm, um mit den Ermittlern auf Mörderjagd zu gehen.

Am Sonntag (2. März) war es wieder so weit – und dieses Mal stand das Münchener Ermittler-Duo Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) vor einem besonders kniffligen Fall. Ein Fall, der so mysteriös war, dass er nicht nur die Kommissare ins Schwitzen brachte, sondern auch für Quoten der Extraklasse sorgte!

Nach dem „Tatort“ gibt es Grund zur Freude

In einem verwahrlosten Militärfahrzeug wird die Leiche einer unbekannten Frau entdeckt. Doch das ist nur der Anfang! Leitmayr, Batic und ihr Kollege Hammermann kommen einem düsteren Geheimnis auf die Spur, als sie feststellen, dass in einer nahegelegenen Army Base ein Wagen fehlt. Der Clou: Die Tote war als „Civilian on the Battlefield“ für ein NATO-Manöver angestellt – und inmitten dieses Chaos verschwindet auch noch ein weiterer Toter. Wenig Zeit, viel Action und ein kniffliger Mordfall!

Doch wie hat sich dieser Fall auf die Quoten ausgewirkt? Die Antwort: Fantastisch! Der „Tatort“ war zur Primetime nicht nur die meistgesehene Sendung beim jungen Publikum, sondern holte starke 21,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, wie das Medienportal „DWDL“ weiß. Doch das war noch nicht alles.

„Tatort“: Es geht spannend weiter

Mit einer Gesamtzuschauerzahl von 8,13 Millionen und 29,8 Prozent Marktanteil war der Krimi im Gesamtpublikum sowieso uneinholbar an der Spitze. Ein wahrer Quoten-König!

Und während der „Tatort“ souverän die Krone holte, sicherte sich auch die „Tagesschau“ einen Platz auf dem Treppchen. Kurz vor der Primetime verfolgten insgesamt 7,71 Millionen Zuschauer die Berichterstattung – ein Marktanteil von 28,9 Prozent. Bei den Jüngeren punkteten die Nachrichten ebenfalls: 1,49 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 26,7 Prozent bewiesen, dass die „Tagesschau“ an Relevanz nicht verliert.

Mehr Nachrichten aus der Welt des „Tatorts“:

Doch keine Sorge liebe „Tatort“-Fans: Das nächste Krimi-Abenteuer kommt schon am kommenden Sonntag (9. März)! Dann geht es mit dem Fall „Colonius“ aus Köln weiter. Also, TV einschalten und mitfiebern!