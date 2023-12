„Tatort“ – Aus und vorbei: Das Ende einer Ära

Und schon wieder heißt es für Krimifans Abschied nehmen von sehr beliebten TV-Gesichtern. Bei der erfolgreichen Fernsehreihe „Tatort“ kommt es immer wieder zu Neuerungen: Mal wird ein neuer Standort etabliert, mal ändert sich etwas im Ermittlerteam.

So ist es auch in diesem Fall. Wie die ARD am Mittwoch (20.Dezember) mitteilt, wird es im kommenden Jahr eine große Veränderungen in Frankfurt am Main geben.

„Tatort“ Frankfurt: Ermittlerteam nimmt den Hut

Der hessische Rundfunk hat gerade den 19. „Tatort“-Fall mit „Janneke und Brix„, gespielt von Margarita Broich und Wolfram Koch, abgedreht. Er trägt den Titel „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh‘n“ und soll im Frühjahr 2024 ausgestrahlt werden. Wie die ARD nun mitteilt, wird das der letzte Fall des hessischen Ermittlerduos sein.

Seit 2015 sind die beiden in der Bankenmetropole im Einsatz, jetzt wird es Zeit für einen Wechsel. Dienstälteste Kollegin bei den „Tatort“-Ermittlern ist übrigens Ulrike Folkerts in der Rolle der „Lena Odenthal“ am Standort Ludwigsburg.

—————————————–

Das ist der ARD-„Tatort“

Der „Tatort“ ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begonnen hat

Inzwischen sind über 1.200 „Tatort“-Filme erschienen

In den ersten Jahren erschien ca. ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 90-er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstausstrahlungen

Mittlerweile gibt es fast 20 Standorte, darunter auch Wien und Zürich

Neustarts laufen immer Sonntags um 20:15 Uhr in der ARD

Die Filme sind in der Mediathek der ARD abrufbar

—————————————–

Neues Ermittlerteam wird im Januar bekannt gegeben

Der Drehort Frankfurt am Main bleibt dem Tatort-Kosmos erhalten. Scheinbar hat die ARD auch schon neue Schauspieler angefragt. Es heißt, man wolle Anfang 2024 entscheiden, wer auf Broich und Koch folgen soll. So lange heißt es abwarten.