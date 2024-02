„Tatort“: ARD-Team unterläuft peinlicher Fehler – Zuschauer bemerken ihn sofort

In diesem neuen „Tatort“-Fall aus Saarbrücken muss dem Gedächtnis eingefleischter Krimi-Fans noch mal auf die Sprünge geholfen werden. Denn „Der Fluch des Geldes“ fängt da an, wo sein Vorgänger „Die Kälte der Erde“ aufgehört hat.

Für manch einen Neu-Zuschauer könnte der Fall der Kommissare Leo Hölzer (gespielt von Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) auf den ersten Blick deshalb vielleicht etwas verwirrend erscheinen.

Für Verwirrung sorgte das „Tatort“-Team jetzt aber auch schon vorab im Netz. Dort passierte den Verantwortlichen der Social-Media-Abteilung ein Fehler, den die Fans sofort bemerkten.

„Tatort“: Peinlicher Fehler!

Auf Instagram wurde schon Stunden vor der Ausstrahlung am Sonntagabend (28. Januar) eifrig die Werbetrommel für den ARD-Krimi gerührt. Ein Instagram-Video zeigt eine Frage-Antwort-Challenge zwischen den Schauspielern Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer. Dazu wurde der Kommentar gepostet: „Die Most likely challenge mit Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer aus dem Saarbrücker Team! In der Tatort-Edition erfahren wir, wer von den beiden seinem Tatort-Charakter ähnlicher ist und wer eher mal zu spät zum Dreh kommt.“

So weit, so gut. Doch wenige Minuten zuvor stand im Text etwas ganz anderes. Da war die Rede von Leo Hölzer und Daniel Sträßer. Also einmal dem TV-Charakter Leo und dem Akteur Daniel. Ups!

Die Fans fanden’s witzig und kommentierten umgehend:

„Leo und Daniel? Das ist auch spannend. Gibt dann hoffentlich auch noch Vladi und Adam. Und dann vielleicht auch einfach mal beide Charaktere oder beide Schauspieler.“

„Heyo Social-Media-Team, ihr habt da was verdreht“

„Leo Hölzer und Daniel Sträßer. Auch ne interessante Kombi.“

Das „Tatort“-Team reagierte prompt, korrigierte den peinlichen Fehler und antwortete anschließend mit den Worten: „Ohje, der Tatort scheint so realistisch und gut zu sein, dass wir ganz vergessen haben, dass hinter der Rolle ja doch auch ein Schauspieler steht.“

Die Zuschauer verzeihten diese spaßige Verwechslung aber allemal. So schrieb jemand der ARD zurück: „Wir mögen sie in allen Kombinationen. Also alles gar kein Problem.“

„Tatort“: Darum geht es in Saarbrücken

Und darum geht’s im neuen „Tatort“-Fall aus Saarbrücken:

Die Kommissare Leo und Adam zoffen sich. Und das aus gutem Grund: Leo fand heraus, dass sein Partner Adam die Beute des Bankraubs seines verstorbenen Vaters besitzt.

Kurze Zeit später wird Leo auf einer einsamen Landstraße fast von einem Auto überfahren. Im Fahrzeug sitzen zwei Frauen und zwei Männer, die ein gefährliches Spiel spielen und der Fahrerin im Wechsel die Augen zuhalten. Es dauert nicht lange, bis es eine tote Frau auf derselben Straße gibt. Für Leo steht fest, dass da ein Zusammenhang besteht. Der Kommissar begibt sich auf eigene Faust hin auf Spurensuche.