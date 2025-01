„Tatort“: ARD macht es offiziell – Reaktion der Zuschauer ist eindeutig

Sonntag ist „Tatort“-Zeit – eigentlich. Denn obwohl das neue Jahr mit einem Mittwoch startet, kommen Krimi-Fans dieses Mal auch an Neujahr voll auf ihre Kosten. Kurz vor Sendungsbeginn hat die ARD es offiziell gemacht. Die Reaktion der Zuschauer ist eindeutig.

In dieser Woche müssen alle „Tatort“-Fans nicht bis zum Sonntag warten, ehe eine neue Folge des beliebten Krimis über die Bildschirme flimmert. An Neujahr zeigt die ARD den neuen Fall „Der Stelzenmann“. In einem Facebook-Beitrag kündigt der Sender die Folge an.

„Tatort“ behandelt einen Entführungsfall

„Ein Junge wird gekidnappt, eine Zeugin getötet und die Ludwigshafener Kommissarinnen geraten unter Druck. Lena Odenthal und Johanna Stern setzen auf Erkenntnisse aus einem früheren Fall, um das entführte Kind zu retten“, teasert die ARD schon einmal an.

Doch worum genau geht es in dem neuesten Fall? Paul wird auf offener Straße entführt. Ehe eine aufmerksame Nachbarin aussagen kann, wird sie von dem Entführer umgebracht. Die Eltern des entführten Jungen bekommen eine Lösegeldforderung. Die Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern stellen jedoch fest, dass es sich dabei um ein Ablenkungsmanöver handelt.

Zuschauer reagieren eindeutig auf „Tatort“-Ankündigung

Der Fall ähnelt der neun Jahre zurückliegenden Entführung des damals neunjährigen Swens. Nach Monaten in Gefangenschaft kam der Junge damals frei, körperlich unbeschadet. Der Täter ist bis heute nicht ermittelt. Auf den ersten Blick scheint Swen das Entführungs-Drama verarbeitet zu haben – oder doch nicht? Die Kommissarinnen versuchen ein gutes Verhältnis zu dem Jungen aufzubauen. Sie brauchen seine Erinnerung, um den Weg zum Entführer zu finden.

Und die Reaktion auf den neuesten „Tatort“ ist eindeutig: Zahlreiche Zuschauer freuen sich auf das Entführungsdrama. „Lena und Johanna sind ein gutes Team. Wird hoffentlich interessant“, heißt es von einer Zuschauerin in den sozialen Netzwerken. „Wird bestimmt wieder ein guter ‚Tatort‘ mit Lena“, meint eine andere Person und ein weiterer Facebook-User schreibt: „Das ist eins meiner Lieblingsteams. Die Story kling spannend.“