„Take Me Out“: RTL zeigt Kuppelshow und verärgert Fans – „Sterbe an Peinlichkeit“

Es wird wieder geflirtet was das Zeug hält am Dienstagabend (22. November) bei RTL. Während das ZDF die WM zeigt, will der Kölner Sender mit „Take Me Out“ trumpfen. Wie immer geht es darum, am Ende ein Date zu ergattern. Diesmal sind es Frauen, die den Mann fürs Leben, oder zumindest für einen Abend suchen.

Doch das normalerweise so beliebte Dating-Format sorgt diesmal nur für wenig Begeisterung. „Take Me Out“ ist noch nicht einmal richtig gestartet und schon hagelt es Kritik.

„Take Me Out“: RTL zeigt Datingformat und verärgert Fans

Normalerweise ist es Moderator Jan Köppen, der die Kandidatinnen und Kandidaten nach ihren Vorlieben ausfragt, einen lockeren Spruch ablässt und damit für jede Menge Unterhaltung sorgt.

Umso größer ist die Überraschung für alle, die spontan eingeschaltet haben. Denn plötzlich steht nicht Köppen, sondern Chris Tall vor der Kamera. Der Komiker ist für seinen Kollegen eingesprungen und führt durch die Show. Ganz zum Ärger der Fans. Denn so richtig kommt der Ersatz-Moderator bei den Zuschauern nicht an.

Erst recht nicht, als er eine der Kandidatinnen fragt, ob denn überhaupt schon gebuzzert werden darf. Auf Twitter schreibt ein Zuschauer: „Chris Tall moderiert eine Show, ohne die Regeln zu kennen…“ Ein anderer schreibt: „Ich sterbe an Peinlichkeit.“

„Take Me Out“-Fans genervt von Wiederholung

Aber nicht nur der Moderator sorgt für Gesprächsstoff, sondern auch die Tatsache, dass es sich bei der Folge um eine Wiederholung handelt, missfällt den Fans. Einen Monat vor Weihnachten zeigt RTL jetzt nämlich noch einmal das „Take Me Out – XXL Summer Special“. Um den Zuschauern erneut Sommerlaune zu übermitteln, hat der Sender das Studio extra mit einem Pool und passendem Flamingo-Pooltier ausgestattet.

Eine nette Idee nur leider ein bisschen spät im Jahr finden einige. „Wiederholungen, echt jetzt?“, „Summer-Special, okay…“ und „Summer-Special, niemand will eine Drecks-Wiederholung gucken“, sind einige der erbosten Kommentare dazu. Ein Fan merkt an, dass der WM-Boykott ein guter Zeitpunkt wäre, um mit neuen Folgen statt Wiederholungen zu glänzen.

Besonders bitter dabei: Wenige Stunden vor der Primetime kündigte RTL auf dem Instagram-Kanal „Es wird weihnachtlich im ‚Take Me Out‘-Kosmos“ an. Bleibt abzuwarten, wann die deutlich passendere Kulisse dann auch im TV zu sehen ist.