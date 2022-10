„Tagesschau“-Star Jan Hofer beim Turteln gesichtet – SO haben ihn seine Fans noch nie sehen

Jan Hofer war lange der Star der „Tagesschau“ in der ARD. Dann kehrte er der Nachrichtensendung nach vielen Jahren den Rücken – und blüht seitdem regelrecht auf.

Seine Fans staunen jedoch nicht schlecht, wenn der 72-Jährige mal wieder etwas in den sozialen Netzwerken teilt. Dort zeigt sich Jan Hofer nämlich gerne beim Turteln mit seiner jüngeren Ehefrau Phong Lan Hofer. So auch jetzt wieder.

Jan Hofer genießt sein Leben in vollen Zügen. Daran besteht kein Zweifel. Das hat er jetzt einmal mehr auf Instagram unter Beweis gestellt: Han Hofer und Ehefrau Phong Lan Hofer posieren in einem kurzen Clip, den die 44-Jährige in ihrer Story gepostet hatte, verliebt vor traumhafter Kulisse. Ihr 72-jähriger Göttergatte teilte die Story ebenfalls.

Jan Hofer mit Ehefrau Phong Lan Hofer. Foto: dpa

Das Paar wirkt in dem Video verliebt wie nie, hält sich im Arm, während das Meer im Hintergrund in der Sonne glitzert. Sie im grünen Kleid und Sonnenbrille, er im feschen weißen Shirt und ebenfalls mit coolem Sonnenschutz auf der Nase. Sie streicht ihm mit der frisch manikürten Hand liebevoll über die Brust, drückt ihm dann einen Kuss auf. Währenddessen läuft im Hintergrund das Lied “So Good” von Tuxedo. „It’s so good, it’s so good, it feels so good to me, it’s so good, it’s so good, I don’t wanna stop now”, ist da zu hören. Zu Deutsch also: “Es ist so gut, es ist so gut, es fühlt sich so gut für mich an, […] ich will jetzt nicht damit aufhören“.

Einem anderen Post von Phong Lan ist zu entnehmen, dass sich das Paar derzeit im Urlaub auf Mallorca befindet.

Jan Hofer und Ehefrau Phong Lan Hofer verliebt wie am ersten Tag

Dass die beiden noch heute verliebt wie am ersten Tag sind, bewies die hübsche Ehefrau des ehemaligen „Tagesschau“-Sprechers erst vor rund zwei Wochen. Am 10. Jahrestag des ersten Treffens zwischen ihr und ihrem heutigen Mann postete sie ein Video. „Heute vor 10 Jahren sind wir uns das erste Mal begegnet“, schrieb sie unter die Szenen, die das Paar unter anderem bei ihrer Hochzeit und gemeinsam auf einem Roller zeigen. Die 44-Jährige schmiegt sich verliebt an ihren Jan, strahlt über beide Ohren.

„Ich habe damals nicht geahnt, dass wir uns fast 2 Jahre später in einander verlieben. Du hast mein Leben auf den Kopf gestellt und ich bin sehr glücklich darüber. Ich liebe Dich“, gehen ihre romantischen Zeilen auf Instagram weiter.

Intime Einblicke gibt es von Phong Lan Hofer auch darüber hinaus. Auf ihrem Account tummeln sich sexy Bikini-Schnappschüsse. Auch Turtel-Fotos mit Jan Hofer sind keine Seltenheit.

Auch wenn „Tagesschau“-Zuschauer Jan Hofer sicher schmerzlich vermissen, dürften die ungewohnten Szenen ihnen das Herz aufgehen lassen, denn der 72-Jährige wirkt überglücklich.