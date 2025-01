Ungewohnte Szenen in der „Tagesschau“! ARD-Moderator bricht Tradition

Eigentlich gab es immer strikte Regeln für die „Tagesschau“-Moderatoren. Die männlichen TV-Sprecher der Nachrichtensendung tragen seit über 30 Jahren stets Anzug, Hemd und Krawatte.

Als die ARD-Zuschauer in der Nacht von Montag auf Dienstag (21. Januar) die Sendung einschalteten, dürften sie beim Anblick eines „Tagesschau“-Sprechers allerdings nicht schlecht gestaunt haben.

Ungewohnte Szenen in der „Tagesschau“

Die Rede ist von Jens Riewa, der im Dezember 2020 von seinem Vorgänger Jan Hofer die Rolle des Chefsprechers übernahm. In der Mitternachtssendung setzte der ARD-Moderator nun ein deutliches Zeichen im TV.

Der 61-Jährige trug zwar ein Sakko, als er vor die Kameras trat, verzichtete aber auf das obligatorische Ensemble aus Hemd und Krawatte und entscheid sich stattdessen für ein schlichtes weiß T-Shirt. Eine bewusste Entscheidung?

Was auffällig war: Stunden zuvor zeigte sich Jens Riewa in demselben Outfit bereits als Moderator der regionalen Abendsendung „Hamburg Journal“. Blieb womöglich keine Zeit mehr zum Umziehen, bevor die „Tagesschau“ startete?

„Tagesschau“: Keine Kleiderordnung mehr

Fest steht, die Kleiderordnung von damals wurde mittlerweile aufgehoben. „Ob die Sprecher und Moderatoren Hemd oder T-Shirt tragen, ist ihnen selbst überlassen“, so eine NDR-Sprecherin zu „Bild“. Ein „neuer Trend“ sei dies nicht. Seit dem 21. Oktober 2022 ist es laut der Sprecherin den Moderatoren freigestellt, ob sie mit oder ohne Krawatte in die Sendungen gehen.

Jens Riewa hat das in seiner Mitternachtssendung offenbar zum Anlass genommen, neue modische Wege bei der „Tagesschau“ einzuschlagen. Sein Vorgänger Jan Hofer hat eine klare Meinung zu der Kleiderwahl Riewas. „Ich finde das vollkommen in Ordnung. Seitdem es keine ‚Damen und Herren‘ mehr gibt, braucht es auch keinen Hemdkragen.“

Bis zum 21. November 2024 begannen die Moderatoren mit dem Begrüßungsspruch „Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau“ die Sendung einzuleiten. Inzwischen verzichtet man im ARD-Nachrichtenformat auf diese Begrüßungsformel und leitet die Sendung ein mit den Worten „Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau.“

Was Jens Riewa betrifft, begrüßt er seine Zuschauer also neben dem neuen Spruch jetzt auch gerne mal mit neuem Look.