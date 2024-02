Sylvie Meis: Romantischer Valentinstagspost sorgt für Verwirrung bei den Fans

Sie ist eines der bekanntesten Fernsehgesichter Deutschlands und verzaubert Zuschauer mit ihrer charmanten Art. Sylvie Meis liebt das Leben in der Öffentlichkeit und fehlt auf keinem roten Teppich.

Seit dem Jahr 2021 moderiert Sylvie Meis außerdem das RTL-Format „Love Island“. Lediglich privat läuft es für die Moderatorin nicht so glatt, vor kurzem gab sie ihre Trennung von dem Unternehmer Wim Beelen bekannt. Ein neues Instagram-Foto der geborenen Niederländerin sorgt nun jedoch für Verwirrung bei den Fans.

Sylvie Meis: Wer ist der Unbekannte?

Auf dem neusten Instagram-Foto, das Sylvie Meis nun teilte, ist der Fernsehstar gemeinsam mit einem jungen Mann zu sehen. Vertraut schmiegt sich die Moderatorin an den Unbekannten, legt die Hände auf seine Schultern. Beide schauen grinsend in die Kamera und scheinen auf dem Weg in einen gemeinsamen Urlaub zu sein. Im Hintergrund ist die Kabine eines Flugzeugs zu sehen. Der unbekannte Mann beschriftet das Foto mit den Worten: „Lasst das Abenteuer beginnen! Frohen Valentinstag.“ Handelt es sich bei dem jungen Mann etwa um den neuen Geliebten der Moderatorin?

Beim näheren Betrachten des Instagram-Profils des Unbekannten wird deutlich, dass es sich bei dem Influencer André Borchers lediglich um den besten Freund von Sylvie Meis handelt. Bereits in der Vergangenheit hat der 37-Jährige der Moderatorin bei schmerzhaften Trennungen zur Seite gestanden. Den diesjährigen Valentinstag, den Meis vermutlich als Single verbringt, wollte Borchers für die Moderatorin anscheinend angenehmer gestalten. Ein gemeinsamer Urlaub soll vom fehlenden Liebesglück der vergangenen Jahre ablenken.

Verwirrung aufseiten der Fans

Auch die Fans von Sylvie Meis zeigten sich zunächst verwirrt über das vertraute Foto des Freundschaftspaares. Ein Follower der Moderatorin kommentiert den Instagram-Beitrag mit den Worten: „Schon wieder einen Neuen?“ Ein weiterer Follower schreibt zustimmend „Wieder ein neuer Mann!“ Doch selbst Fans, die den besten Freund des Fernsehstars erkennen, sehen in der Freundschaft Potenzial für mehr. Eine Abonnentin merkt an: „Da sucht die liebe Sylvie ewig nach den richtigen Mann. Dabei ist er vielleicht jeden Tag an ihrer Seite!“ Ob sich aus der innigen Freundschaft tatsächlich eine romantische Verbindung entwickeln kann, bleibt fraglich.

Wohin die Reise für Sylvie Meis und André Borchers geht, verrät die Moderatorin nicht. Den diesjährigen Valentinstag muss der Fernsehstar somit zumindest nicht alleine verbringen.