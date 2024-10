Susanne Stichler privat: Das macht die „Tagesschau“-Moderatorin in ihrer Freizeit

Jeden Tag stehen verschiedene Moderatorinnen und Moderatoren für die „Tagesschau“ vor der Kamera. Eine von ihnen ist Susanne Stichler. In ihrem Job berichtet sie oft mit neutraler Miene über die Neuigkeiten des Tages. Doch die ausgebildete Journalistin ist auch in anderen Fernsehsendungen zu sehen, in denen sie sich öfter mal von einer anderen Seite zeigt. Auch privat hat Susanne Stichler verschiedene Hobbys.

In ihren Sendungen trifft sie immer wieder auf die unterschiedlichsten Menschen und zeigt dort ihre positive Ausstrahlung. Die behält sich Susanne Stichler auch privat immer bei. Sie ist zwar im Südwesten Deutschlands aufgewachsen, seit sie ihre Liebe zum Norden entdeckt hat, liegt aber hier ihre Wahlheimat. So ist sie nicht nur näher an ihrem Job, sondern kann auch eines ihrer Hobbys nachgehen. Das macht sie manchmal sogar mit ihrem Sohn Paul.

Susanne Stichler privat: So kam sie zum Fernsehen

Susanne Stichler ist am 17. August 1969 in Karlsruhe geboren. Nach ihrer Schulzeit zog es sie nach Tübingen. Dort begann sie ein Studium in Erziehungswissenschaften. Abgeschlossen hat sie das allerdings nie. Schon während ihrer Studienzeit arbeitete die heutige „Tagesschau“-Moderatorin im Uni-Radio und entdeckte so ihre Liebe zum Hörfunk, wie sie in einem Interview mit dem „Hamburger Abendblatt“ erzählt. Sie war sich so sicher, dass sie Journalistin werden will, dass sie ihr Studium an den Nagel hing und ein Volontariat machte.

Seit vielen Jahren steht Susanne Stichler als Moderatorin vor der Kamera. Foto: IMAGO/Eibner

Nach der Ausbildung zur Journalistin wohnte die Moderatorin in Berlin. Dann in Frankfurt am Main, wo sie beim „Hessischen Rundfunk“ arbeitete. Dort sammelte sie erste Erfahrungen vor der Kamera. Ab 1999 war sie dann in den deutschlandweit bekannten ZDF-Sendungen „Volle Kanne“ und „Hallo Deutschland“ als Moderatorin zu sehen. 2004 wechselte sie zum NDR. Dort diskutierte sie mit Gabi Bauer in der Sendung „Paroli!“ mit ihren Gästen. Auch für „Plietsch“, „NDR aktuell“ und „Menschen und Schlagzeilen“ stand sie während dieser Zeit vor der Kamera. Der Wechsel zum NDR brachte nicht nur neue berufliche Chancen für die Moderatorin. Es war auch die Zeit, in der Hamburg zu ihrer Wahlheimat wurde.

So sieht Susanne Stichlers Freizeit aus

Hier wohnt die Moderatorin mit ihrem Sohn Paul seit vielen Jahren im Stadtteil Lokstedt, erzählte sie dem „Hamburger Abendblatt“. Vieles ist über ihr Privatleben nicht bekannt. Die beiden haben aber ein inniges Verhältnis, verrät Susanne Stichler weiter – und ein gemeinsames Hobby. Zusammen gehen sie öfter mal Windsurfen in Hamburg. Weniger actionreich sind Susannes weitere Hobbys: Basketball schauen und Bratsche spielen. Als Kind lernte sie, das Streich-Instrument zu spielen.

Obwohl sie häufig unterwegs ist, versucht sie sich Zeit für ihren Sohn zu nehmen. Zum Urlaub zog es sie oft nach Fehmarn, aber auch in Schweden waren sie schon zusammen. Hier hat Susanne Stichler als Kind häufig mit ihren Eltern und ihrem Bruder den Urlaub verbracht. Ihr Bruder hat Schweden zu seiner neuen Heimat gemacht. Susanne hingegen ist in Hamburg geblieben. Ein Grund dafür dürfte ihr Job gewesen sein. Nachdem sie beim NDR Fuß gefasst hat, dauerte es nicht lange, bis sie Angebote für weitere Sendungen und Talkshows bekam.

In diesen Sendungen ist die Moderatorin noch zu sehen

Als ihr Sohn vor einigen Jahren Abitur machte, wurde Susanne Stichler der Job als Moderatorin des Nachrichtenmagazins „NDR Info“ angeboten. Eigentlich wollte die Journalistin sich, nachdem ihr Sohn die Schule abgeschlossen hat, erstmal ein wenig Zeit für sich selbst nehmen und sich neu orientieren, erzählte sie dem „Hamburger Abendblatt“. Doch nach dem Angebot wurde daraus nichts. Stattdessen löste sie im September 2021 ihren Kollegen Thomas Kausch in der Sendung „NDR Info“ ab und pendelt seitdem für die Aufnahmen nach Hannover.

Das ist nicht alles: Neben der Moderation der Nachmittagsausgabe der „Tagesschau“ seit 2005, gehört auch die Politik-Talkshow „Panorama 3“ seit 2012 zu ihren Sendungen. Dazu hat es sie 2020 zurück in die Radiowelt verschlagen. Sie moderiert Shows für „NDR Info“ und die Sendung „Mitreden! Deutschland diskutiert!“. Eine Sache hat sich dabei heute verändert: Ihr Sohn ist jetzt erwachsen. Schon als er klein war, war sie beruflich oft unterwegs. Weil sie alleinerziehend ist, hat sich ihre Mutter in dieser Zeit häufig um Paul gekümmert oder sie bekam Unterstützung von Au-pairs. Wenn er doch mal mit ins Studio musste, kümmerte sie sich hinter den Kulissen um ihren Sohn, stillte ihn, während sie in der Maske saß und widmete sich danach wieder ihrem Job, erzählt sie dem „Hamburger Abendblatt“.

Wie der Alltag der Moderatorin Susanne Stichler aussieht, weißt du jetzt. Auch über ihren Kollegen Jens Riewa gibt es einige Dinge zu erfahren, die er als „Tagesschau“-Moderator nicht auf den ersten Blick freigibt.