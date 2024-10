Susanne Holst privat: Harte Diagnose – „Könnte ich meinen Beruf noch ausüben?“

Medizinjournalistin Susanne Holst ist durch die „Tagesschau“ bekannt. Hinter der Kamera hatte sie privat mit einer schweren Diagnose zu kämpfen.

Susanne Holst hat privat eine Vielzahl an Interessen. Sie ist Ärztin, Moderatorin, Buchautorin und noch vieles mehr. Die Hamburgerin hat es geschafft, ihr privates Wissen aus dem Medizinstudium mit dem Fernsehen zu verbinden. Ihr Traum war es immer, Frauenärztin zu werden. Jetzt bereichert sie tausende von Menschen vor dem Fernseher mit ihrem Wissen.

Auf ihrem Weg nach oben hatte es Susanne Holst privat nicht immer leicht. Mit 37-Jahren wurde ihr eine schwere Diagnose gestellt. Diesen Rückschlag hat sie aber überwunden und sich bei ihrem Karriereweg nicht aufhalten lassen. Was über Susanne Holst privat bekannt ist, kannst du hier nachlesen.

Susanne Holst 1993. Foto: imago stock&people

Susanne Holst privat: Ihr Leben lang in Hamburg

Susanne Holst hält ihr Privatleben seit ihrer Scheidung aus der Öffentlichkeit gekonnt raus. Die Moderatorin lebt in Hamburg, seitdem sie am 19. September 1961 dort geboren wurde. Groß geworden ist Susanne Holst mit drei Schwestern an der Alster und Ostsee, schreibt sie über sich selbst auf „coaching-crew.hamburg“. Sie machte ihr Abitur am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium. Die Hamburgerin studierte nach ihrem Abschluss Humanmedizin. 1988 erhielt sie ihre Approbation und 1996 folgte die Promovierung, so „praxistipps.focus.de“.

Ärztin erhält Goldene Kamera

Susanne Holst war Humanmedizinstudentin mit einem ungewöhnlichen Nebenjob. Bereits während ihres Studiums war sie privat nämlich am Journalismus interessiert und stellte Kontakte her. Durch einen damaligen Freund bekam sie einen Job bei dem Privatsender „Sat.1“. Ihr Einstieg war als Mädchen für alles, als Assistentin des Chefs vom Dienst, berichtet „aerzteblatt.de“.

Später suchte der Sender eine neue Wetter-Moderatorin und Holst nahm am Casting teil. Sie wurde der neue Wetterfrosch in der Sendung „Sat.1 Frühstücksfernsehen“. Ein damals sehr unbeliebter Job, denn man musste für ihn sehr früh aufstehen. Nebenbei arbeitete sie für ein Jahr in einer Arztpraxis für Allgemeinmedizin.

1990 zog der Sender „Sat.1“ nach Berlin. Der damalige Moderator des „Frühstücksfernsehen“ verabschiedete sich und Susanne Holst bekam seinen Job. 1991 bekam sie dann in der Kategorie „Beste Moderatorin“ für ihr Auftreten die Goldene Kamera verliehen.

Susanne Holst bei einer ihrer ersten Tagesschau Sendungen. Foto: imago stock&people

Moderatorin heiratet nach zwei Monaten

1992 lernte die Doktorin ihren damaligen Partner, den Psychotherapeuten Halko Weiss, kennen. Die Liebesgeschichte startete in New York und schon acht Wochen später läuteten die Hochzeitsglocken.

Das Paar bekam im Jahr 2005 Nachwuchs. Wie „rp-online.de“ berichtet, handelte es sich dabei um die Zwillinge Jella und Tassilo. Per Kaiserschnitt sollen sie drei Wochen zu früh geholt worden sein.

Das Liebesglück fand 2014 in den Medien ein Ende. Die private Trennung soll laut „focus.de“ aber schon Jahre vorher gewesen sein. Das Paar kümmere sich allerdings gemeinsam um seine Kinder, fahre zusammen in den Urlaub und unternehme viel zusammen. Mittlerweile soll Susanne Holst einen neuen Lebenspartner haben. Um wen es sich dabei handelt, hält sie privat und es ist der Öffentlichkeit nicht bekannt.

Moderatorin und Ärztin Susanne Holst heute. Foto: imago stock&people

Privater Zwischenschlag: Rheuma Diagnose mit 37

„Man merkt, etwas im Körper brodelt, ohne zu wissen, woher das kommt. Das quält“, sagt sie in einem Interview mit der Zeitschrift „Für Sie“. Zu Beginn konnte kein Arzt ihr sagen, woher ihre Gelenkschmerzen kommen. Sie nahm privat regelmäßig Schmerzmittel, welche nur bedingt halfen. Dann mit 37-Jahren die Diagnose: Rheuma.

Nach ihrer Diagnose machte sie eine Kombinationstherapie aus Kräutertees, Akupunktur und einer Ernährungsumstellung. Ihr erster Gedanke war Angst, Panik und Sorgen um ihre Zukunft. „Könnte ich meinen Beruf noch ausüben?“, fragt sie sich in dem Interview mit „Für Sie“.

Dann die Erlösung: Sie hat den Kampf gegen das Rheuma gewonnen. Seit dieser Erfahrung hat sie sich intensiv mit chronischen Schmerzen beschäftigt und gibt ihr Wissen an Betroffene weiter. Genauer berichtet Holst darüber in ihrem Buch „Rheuma, Neue Wege der Schmerzlinderung und Heilung“. Das ist allerdings nicht ihr einziges Buch. Insgesamt hat die Autorin bereits 14 Bücher geschrieben.

Susanne Holst privat: Verbindung von Medizin und Journalismus

Dass Susanne Holst beim Fernsehen bleibt, hätte sie anfangs nicht gedacht, wie sie gegenüber „aerzteblatt.de“ erzählt. Ihre Karriere ging aber weiter. Ein Jahr vor ihrer Promovierung moderierte sie das Sat.1- Gesundheitsmagazin „Bleib gesund“ und gleichzeitig kreierte und moderierte sie ihre eigene Sendung „Gut drauf“.

„Tagesschau.de“ schreibt, dass sie nach ihrer Promotion 1996 beim Fernsehen geblieben ist. Sie moderierte die medizinische Sendung „Alpha-Med“ beim Bayerischen Rundfunk. Im selben Jahr wechselte sie zum „NDR“ und moderierte die Gesundheitsreihe „DAS! Tut gut“ und die Medizinsendung „Visite“ sowie das Magazin „N3“.

2001 kam Susanne Holst zur „Tagesschau“ und moderiert seitdem die Ausgabe am Nachmittag. Am 7. März 2001 war sie erstmals als Tagesschau-Moderatorin zu sehen. Zudem hostet sie seit 2014 die ARD-Sendung „Wissen vor acht – Mensch“.

Susanne Holst beim Settermin zu „Wissen vor acht- Mensch“. Foto: imago images/Eventpress

Privates Engagement: Susanne Holst ist Coach und Botschafterin

Susanne Holst ist privat sehr engagiert. Sie hat eine Coaching-Ausbildung beim „Schulz von Thun Institut“ und beim Deutschen Bundesverband für Coaching gemacht. „Psychologie der Veränderung“ hieß die Weiterbildung dort. Sie hilft Menschen bei der Selbstmotivation, Stressreduktion und individuellem Gesundheitsmanagement, wie auf der Seite „coaching-crew.hamburg“ über sie steht.

Zusätzlich ist die Moderatorin als Botschafterin im Einsatz. Von Sterbehilfe bis Stillprobleme ist alles abgedeckt. Insgesamt unterstützt sie drei Vereine, wie „hs-hh.de“ berichtet. „UKE Stiftung zur Förderung der Universitätsmedizin“, „IGSL-Hospiz“ und den Verein „Von Anfang an“, diese medizinbasierten Vereine unterstützt sie privat tatkräftig.

