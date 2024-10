Susanne Daubner: In der „Tagesschau“ verkündet sie es selbst – Zuschauer können es nicht fassen

Es war der Aufreger des Jahres: Susanne Daubner (63), die Kult-Sprecherin der „Tagesschau“, wollte Schluss machen mit dem Jugendwort des Jahres. Doch jetzt die Überraschung – sie ist zurück, und wie!

„Liebe Community, eure Kommentare haben mich so geflasht und berührt. Ich habe sie fast alle gelesen und ich muss sagen: Ihr habt mich überzeugt“, verkündet die 63-Jährige in einem frechen Instagram-Video auf dem Kanal der „Tagesschau“. Die Fans hatten Daubner mit ihren Kommentaren überflutet, und so kam der Sinneswandel: „Ja, ich bin wieder für euch da und werde weiter die Jugendwörter für euch verkünden.“

„Tagesschau“: Susanne Daubner feiert Comeback

Mit gewohntem Charme stellte sie das neue Jugendwort „Aura“ vor – ein Begriff, der für besondere Ausstrahlung steht. Und Susanne wäre nicht Susanne, wenn sie nicht gleich nachlegen würde: „Ich wurde einfach von einer KI ersetzt – minus 5000 Aura.“ Ein Scherz, der bei den Fans für Begeisterung sorgte!

+++ Susanne Daubner verkündet es während der „Tagesschau“ +++

Die Kommentarspalte explodierte förmlich. „Susanne ist zurück! Es gibt also auch noch gute Nachrichten“, jubelte ein Fan. „Unendliche Aura für dieses Comeback. Die Welt ist wieder in Ordnung“, schrieb ein anderer. Daubners Comeback brachte die Welt wieder ins Gleichgewicht – zumindest für ihre treuen Anhänger.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seit 2008 prägt das Jugendwort des Jahres die deutsche Sprache, und mit Daubner ist es jedes Mal ein Highlight. Ihr Clip zu „Cringe“ bleibt unvergessen: „’Cringe‘ ist das Gefühl, das Sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage: ‚Digga, wie fly ist eigentlich die ‚Tagesschau‘, wenn sie mit Jugendwörtern flext. Läuft bei dir – ARD‚.““

Susanne Daubner – eine Ikone, die zeigt, dass man auch im Alter von 63 Jahren noch den Puls der Jugend fühlen kann. Und die „Tagesschau“? Die ist jetzt nicht nur informativ, sondern auch richtig „lit“!