„Storage Wars“ (Sport1): Gunther Nezhoda ist tot – der Krebs ließ ihm keine Chance

Traurige Nachricht für Fans der Sport1-Kultsendung „Storage Wars“. Gunther Nezhoda, der Vater von „Storage Wars“-Star Rene Nezhoda hat seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Wie Rene gegenüber dem US-Portal „TMZ“ bestätigte, starb sein Vater Dienstagnacht in Salt Lake City. Gunther Nezhoda wurde nur 67 Jahre alt.

Der Lungenkrebs sei bereits im September festgestellt worden, berichtet Rene Nezhoda gegenüber „TMZ“. Durch die Chemotherapie hätten sich Löcher in der Lunge des „Storage Wars“-Stars gebildet. Diese seien so schlimm gewesen, dass Nezhoda kürzlich in Utah notoperiert werden musste. Gunther war in sieben Episoden der Sport1-Sendung mit dabei. Er assistierte dabei zumeist seinem Sohn.

„Storage Wars“ (Sport1): Gunther Nezhoda ist tot

Auch in der 14. Staffel, die in Kürze in den USA erscheinen soll, sei Nezhoda in einer Folge dabei gewesen. Gunter wurde in Österreich geboren, wuchs in Deutschland auf und wanderte später nach Las Vegas aus. Er arbeitete als Fotograf für Unternehmen wie Ford oder Microsoft, berichtet „TMZ“.

„Storage Wars – die Geschäftemacher“ ist eine US-amerikanische TV-Serie, die Personen begleitet, die professionell Lagerräume ersteigern und die Wertgegenstände, die sie dort finden, weiterverkaufen. Bislang erschienen in den USA 315 Folgen.

In Deutschland wird die Show bei Sport1 und ProSieben Maxx gezeigt. Es gibt diverse Spin-Offs des Formats. Darunter „Storage Wars – Geschäfte in New York“, „Storage Wars – Geschäfte in Texas“ und „Storage Wars – Geschäfte in Kanada“.