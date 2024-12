Drei Monate nach fulminantem Comeback – Stefan Raab kündigt Auszeit an

Es war wohl das Comeback des Jahres 2024: Stefan Raab schrieb am 14. September TV-Geschichte. Nachdem er jahrelang von der Bildfläche verschwunden war, kehrte er mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich wieder zurück in die Öffentlichkeit.

Seither steht Stefan Raab wöchentlich für sein RTL+-Format „Du gewinnst hier nicht die Millionen“ (DGHNDM) vor der Kamera. Doch seine Fans müssen vorerst wohl oder übel Abschied nehmen. Denn die Sendung geht in die Winterpause, wie der Moderator nun öffentlich macht.

Stefan Raab gönnt sich Pause

Am Ende der 14. Ausgabe von „Du gewinnst hier nicht die Millionen“ macht Stefan Raab es offiziell. Sein Format wird in eine achtwöchige Winterpause gehen und tatsächlich erst am 12. Februar 2025 mit einer neuen Folge zurückkehren. Was dahintersteckt oder was er in der Zwischenzeit machen wird, verrät er nicht.

Berichten des Branchenmagazins DWDL zufolge, könnte man die Pause möglicherweise nutzen, um an der Show zu schrauben. Schließlich sprechen die Einschaltquoten von „Du gewinnst hier nicht die Millionen“ eine deutliche Sprache. Erreichte man zu Beginn rund 790.000 Zuschauern, fielen die Reichweiten zuletzt auf unter 200.000 Menschen.

Moderator beendet Jahr mit Highlight

Doch bevor es in die Winterpause geht, hat Stefan Raab noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für seine Fans. Am Samstagabend (21. Dezember) sieht man ihn wieder live bei RTL. In der Sendung „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“, die vom Konzept an „Schlag den Raab“ erinnern könnte, treten die beiden Männer gegen einen Kandidaten an. Mehr Details gibt es dazu noch nicht.

Im nächsten Jahr hat Stefan Raab dann auch noch den ESC-Vorentscheid vor der Brust. Ab dem 14. Februar 2025 suchen er und die Jury nach dem besten Kandidaten, der Deutschland bei dem Musikwettbewerb in der Schweiz vertreten wird.