Stefan Raab: Jetzt also doch – noch in diesem Jahr soll es so weit sein

Fans von Stefan Raab konnten von Beginn an eine Entscheidung von RTL nicht nachvollziehen – so landete der Entertainer erstmal nur bei Streamingdienst RTL+. Ändern konnten sie diese aber auch nicht und mussten sie so eben akzeptieren.

Das taten viele auch und fanden sich damit ab. Hinter den Kulissen wurde unterdessen offenbar aber ordentlich an der Entscheidung getüftelt und man ist zu einem Entschluss gekommen, der viele freuen dürfte. Noch in diesem Jahr soll es so weit sein.

Stefan Raab: Bewusste Entscheidung

„Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ läuft seit 18. September wöchentlich auf RTL+. Mittwochs ab 20.10 Uhr gibt es dort die geballte Raab-Power zu sehen. Man entschied sich bewusst dafür, die Sendung nicht im linearen Fernsehen zu zeigen.

Stattdessen sollten die Zuschauer auf den Streamingdienst gelockt werden, was bislang auch ganz gut funktioniert hat. Trotzdem sollen Raabs Shows schon bald auch im Fernsehen zu sehen sein.

Gleich zwei Neuigkeiten rund um Raab

Das zumindest will die „Bild“ aus dem Umfeld des Entertainers erfahren haben. Noch in diesem Jahr könnte „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ auf RTL laufen und den Sendeplatz von „Deutschland sucht den Superstar“ einnehmen, das noch bis 6.11. mittwochs um 20.15 Uhr dort läuft.

Doch das sind nicht die einzigen Neuigkeiten rund um Raab. Gegenüber der dpa erklärte RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter: „Außerdem wird es im ersten Quartal 2025 gleich mehrere Stefan-Raab-Abende auf RTL geben, mit seiner ganzen kreativen Palette und in außergewöhnlichen Setups.“ Näheres nannte er zunächst nicht, nur so viel: „Wir arbeiten mit Stefan und seinem Team gerade an den letzten Details.“