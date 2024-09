Stefan Raab: So spektakulär ist sein neues Studio

Wenn Stefan Raab die Bühne betritt, dann steht die Welt still – und das nicht ohne Grund! Nach fast zehn Jahren TV-Abstinenz meldet sich der Showmaster zurück und hat dabei Großes vor. Mit einem fulminanten Boxkampf gegen Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich kündigte er nicht nur seine Rückkehr an, sondern auch ein brandneues Format: „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“.

Die Show, die wöchentlich auf RTL+ zu sehen sein wird, verspricht Spannung, Witz und eine gehörige Portion Raab-Entertainment. In der 90-minütigen Sendung treten Gäste gegen den 57-Jährigen an und haben die Chance, eine Million Euro zu gewinnen. Doch Raab wäre nicht Raab, wenn er nicht selbst in den Ring steigen würde – sowohl als Moderator als auch als Gegner in spannenden Duellen.

Stefan Raab flitzt durch das RTL-Set

Nun hat Raab erste Einblicke in das Set seiner neuen Show gegeben. In einem Trailer auf RTL+ stürmt er voller Energie durch das noch unfertige Studio. „Das ist mein neues Studio“, verkündet er stolz. Hier, in diesem chaotischen, aber vielversprechenden Raum sollen bald Entertainment, Quiz-Fragen und Wettkämpfe aufeinandertreffen – eine echte Hybridshow, die das Beste aus verschiedenen Welten vereint.

„Das ist die erste Entertainment-, Quiz- und Competition-Hybrid-Show der Welt!“, freut sich der Entertainer. Noch ist nicht alles fertig, doch Raab vertraut darauf, dass bis Mittwochabend (18. September) alles bereit sein wird. Der Fünfjahresvertrag, den Raab bei RTL unterzeichnet hat, verspricht nicht nur diese wöchentliche Show, sondern auch weitere große Formate. „Ich mache wieder Shows!“, verkündete er voller Elan im Ring nach dem Kampf.

Seine Fans können sich also auf eine spannende Zeit mit vielen Überraschungen freuen.

„Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ läuft mittwochs ab 20.10 Uhr exklusiv auf RTL+.