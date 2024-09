Stefan Raab: Als er die Bühne betritt, trauen die Zuschauer ihren Augen kaum

Am Samstagabend (14. September) ist es soweit, das wochenlange Warten hat endlich ein Ende. Im „PSD Dome“ in Düsseldorf feiert Stefan Raab im Rahmen des „Der Clark Final Fight“ des Senders RTL nach fast zehn Jahren sein großes Fernsehcomeback. Gemeinsam mit der Profiboxerin Regina Halmich steigt der Entertainer in den Boxring.

Wie die Fernsehlegende nach seiner langen Fernsehpause aussieht, hielt Stefan Raab in den vergangenen Wochen geheim. Umso größer ist die Spannung der Zuschauer, die endlich einen Blick auf den Entertainer erhaschen wollen. Als es dann endlich so weit war und Stefan Raab die Arena betrat, konnten die Zuschauer ihren Augen kaum trauen.

Stefan Raab: Unglaubliches Star-Aufgebot!

Zunächst zeigen Elton und Laura Wontorra, die durch die Sendung führen, einen umfassenden Rückblick auf Stefan Raabs Fernsehkarriere. Erst gegen 22 Uhr beginnt der eigentliche Einzug von Stefan Raab in die Arena. Kurz zuvor wurde der Boxring von der Decke der Arena runtergefahren. Unter dem Ring wurden beeindruckende Feuerwerke gezündet. Der eigentliche Einzug des Entertainers daraufhin glich einem verrückten Fiebertraum.

Nachdem die Spannung ins Unermessliche gesteigert wurde, zählt Kommentator Frank Buschmann einen Countdown herunter. Doch am Ende des Countdowns betritt nicht Stefan Raab die Arena, sondern Helge Schneider, der seinen Song „Katzenklo“ zum Besten gibt. Nach einem weiteren Countdown fliegt plötzlich Influencerin Pamela Reif als Engel verkleidet durch die Halle und singt eine Lobpreisung an den Entertainer.

Und dann war es endlich soweit und der große Moment der Enthüllung ist gekommen. Eine erstaunlich hohe Treppe wird von der Studiodecke bis auf die Bühne hinuntergefahren und Stefan Raab schreitet sie in einen Umhang gehüllt hinab. Als er unten ankommt betätigt er einen Hebel und ein Feuerwerk startet. Kurz darauf performt er gemeinsam mit einer Band und Tänzer einen peppigen Comeback-Song.

Und dann war es endlich so weit, anschließend wird ein Podest enthüllt, auf dem die Fernsehlegende oberkörperfrei posiert. Und nun ist es für jeden ersichtlich: In bisherigen Promo-Videos trug Raab tatsächlich einen Fatsuit. Der Entertainer ist nämlich in Top-Form und zeigt den Zuschauern seinen durchtrainierten Körper.

Die erstaunten Laute des Publikums in der Arena zeigen, dass die Fans von Stefan Raab ihren Augen kaum trauen können. Trotz seiner mittlerweile 57 Jahre sieht der Fernsehstar nämlich braun gebrannt und durchtrainiert aus.

Ob Stefan Raab seine Gegnerin Regina Halmich im Boxring tatsächlich besiegen wird, bleibt abzuwarten. Ein spektakuläres Fernsehcomeback ist dem Entertainer jedoch jetzt schon gelungen.