Stefan Mross fällt bei Sat.1-Show aus! Jetzt springt ER ein

In letzter Zeit sorgte Stefan Mross vor allem mit einem Thema für Schlagzeilen: Die Trennung von Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack. Das einstige Schlagertraumpaar gab nach vermehrten Spekulationen sein Liebes-Aus bekannt. Während sie sich kurz zuvor noch bei Florian Silbereisen als Einheit präsentierten, treten die beiden jetzt lieber getrennt auf.

So wie bei „Stars in der Manege“. Hier sollte Stefan Mross eigentlich den Clown spielen und sein Publikum zum Lachen bringen. Doch daraus wird jetzt erstmal nichts. Denn kurz vor den Aufnahmen zu der Sat.1-Show gibt es bittere Nachrichten vom Sender.

Stefan Mross fällt bei „Stars in der Manege“ aus

Wie Sat.1 gegenüber dieser Redaktion bestätigt, wird „Stefan Mross nicht dabei sein“. Am Samstag (10. Dezember) sollte das Format beim Circus Krone in München aufgezeichnet werden. Doch für Stefan Mross ist sein geplanter Zirkusauftritt jetzt erst einmal Geschichte. Der Schlagerstar falle krankheitsbedingt aus, heißt es vom Sender.

Doch es gibt bereits Ersatz. Wie diese Redaktion exklusiv erfahren hat, springt Joey Heindle für Stefan Mross ein. Auch er machte sich mit seiner Musik einen Namen und schaffte es 2012 auf Platz fünf bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“.

Stefan Mross übergibt Clownsrolle an Joey Heindle

Für Joey Heindle bedeutet der Ausfall seines Musiker-Kollegen nicht nur eine neue Chance, sondern vermutlich auch jede Menge Stress. Immerhin bleibt ihm nur ein einziger Tag Zeit, um sich in seine Rolle einzufinden, um dann am Samstagabend zu begeistern.

Auch Sarah Engels machte in den letzten Tagen den Eindruck, sie könnte womöglich gesundheitsbedingt ausfallen. Die Sängerin klagte nach den Proben immer wieder über Schwindel und ließ sich bereits mehrfach behandeln, um weiter an dem Projekt mitarbeiten zu können. Von Sat.1 heißt es hier allerdings: „Sie wird auftreten.“ Die Dreharbeiten beginnen am Samstagabend um 19 Uhr und sollen vier Stunden dauern. Ausgestrahlt wird das Format dann am 30. Dezember und am 6. Dezember um 20.15 Uhr bei Sat.1.