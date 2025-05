Stefan Mross verkündet Knaller – es geht um „Immer wieder sonntags“

„Immer wieder sonntags macht uns das Leben Spaß – gute Laune, frohe Lieder“ – wenn diese Strophe um Punkt 10.03 Uhr aus den ARD-Lautsprechern schallt, wissen eingefleischte Fans: Jetzt ist wieder Zeit für Volksmusik und jede Menge Unterhaltung. Seit Jahrzehnten begeistert Stefan Mross mit seiner Sendung ein Millionenpublikum und auch 2025 geht der Gute-Laune-Zug weiter.

Am 15. Juni feiert „Immer wieder sonntags“ in der ARD sein großes Comeback – und das nicht ohne Knall!

Stefan Mross verkündet es

Nach einer erfolgreichen Saison 2024 steht der nächste Sommer mit Stefan Mross in den Startlöchern. Doch statt sich einfach still und leise zurückzumelden, sorgt der Moderator jetzt selbst für Wirbel. Auf Instagram kündigt er eine besondere Aktion an und macht seinen Fans eine Ansage.

Denn diesmal wird nicht nur gesungen und geschunkelt, sondern auch herausgefordert! Mross ruft Deutschlands Vereine zum Mitmachen auf und stellt sich selbst mutig dem Wettkampf. Seine Aufgabe:

„Hallo liebe Vereine in Deutschland! Jetzt seid Ihr gefragt! Habt Ihr Lust, dieses Jahr live dabei zu sein und Stefan Mross herauszufordern? Stellt ihm eine witzige und außergewöhnliche Aufgabe ganz im Zeichen Eures Vereins!“ Jeder Verein hat die Chance, beim ARD-Dauerbrenner nicht nur Zuschauer, sondern Mitgestalter zu sein.

Stefan Mross zeigt sich siegessicher

„Egal, ob Ihr ein Kegelverein, Feuerwehrverein, Sportverein oder eine andere Gemeinschaft seid: Meldet Euch, stellt Euren Verein kurz vor und erzählt, warum gerade Ihr dabei sein wollt“, heißt es weiter. Bewerben kann man sich per E-Mail mit einem kleinen Video und einer Prise Kreativität.

Stefan Mross zeigt sich schon jetzt siegessicher: „Ich freue mich auf die Herausforderung.“

Prominente Unterstützung lässt nicht lange auf sich warten: Schlagerstar Ramon Roselly („DSDS“-Gewinner 2020) meldet sich prompt unter dem Beitrag: „Ich bin dabei, wenn du jemanden in deinem Team brauchst.“