Star Trek: Wirbel um neue Kino-Filme! Wer soll DA noch durchblicken?

Zugegeben: An zu wenig Futter mangelt es „Star Trek“-Fans im Moment nicht. Beim Streaming-Dienst Paramount+ gab und gibt es mit „Picard“ (2023 beendet), „Discovery“ (finale Staffel 2024) und „Strange New Worlds“ immer wieder neue Serien-Formate aus den unendlichen Weiten des Weltraums.

Nur im Kino ließ sich „Star Trek“ zuletzt nicht mehr blicken. 2016 erschien „Star Trek: Beyond“, der dritte Teil der Reboot-Reihe mit Chris Pine als Captain Kirk und Zachary Quinto als Spock. Über ein viertes Abenteuer an Bord des Raumschiffs Enterprise wurde lange spekuliert, sogar Kult-Regisseur Quentin Tarantino bewarb sich.

Kein Fan wusste so wirklich, wie es mit „Star Trek“ im Kino weitergehen soll. Jetzt hat Paramount endlich eine Ansage gemacht – doch daraus wird auch niemand so wirklich schlau…

Star Trek: Neuer Kino-Film angekündigt

„Star Wars“ kehrt nach mehrjähriger Kino-Abstinenz auf die große Leinwand zurück (>> hier mehr dazu) – warum also nicht auch „Star Trek“? Paramount will das unbedingt. Schließlich ist das Kult-Franchise einige der wenigen großen Marken, für die das Studio noch die Rechte besitzt.

Deshalb wurde jetzt Regisseur Toby Haynes engagiert, um einen neuen „Star Trek“-Film zu drehen. Haynes inszenierte für Disney+ bereits die „Star Wars“-Serie „Andor“. Er wäre nach J.J. Abrams also der nächste Filmemacher, der für beide großen Sci-Fi-Reihen tätig ist.

ABER: Dieser neu angekündigte „Star Trek“-Film ist keinesfalls der besagte „Star Trek 4“, sondern wieder etwas ganz Neues. Und so langsam dürfte den Fans der Kopf schwirren.

Neue Crew, neuer Film – wer blickt da noch durch?

Denn jener neue „Star Trek“-Film von Toby Haynes soll eine ganz neue Ursprungsgeschichte einer noch unbekannten Raumschiffbesatzung erzählen. Die Story spielt Jahrzehnte vor den Abenteuern von Kirk, Spock & Co. Ein Startdatum oder sonstige Details gibt es bisher noch nicht. NOCH eine neue Crew! Wer soll da noch durchblicken?

Mehr News:

„Star Trek 4“ befindet sich laut „The Playlist“ nämlich weiterhin in Arbeit. Es soll das Finale der Reboot-Reihe werden, die 2009 von J.J. Abrams gestartet wurde. Kurios: Paramount kündigte den vierten Teil während der Corona-Pandemie an – ohne zuvor die Schauspieler zu informieren. Entsprechend überrascht reagierte der Cast dann auch in der Öffentlichkeit. „Das ist mir neu“, hieß es von Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana & Co.