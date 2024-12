Sophia Thomalla kassiert bittere Kritik – „Ein No-Go“

Am Samstagabend (7. Dezember) wurden in Köln die „Reality Awards“ vergeben. Moderiert wurde das Event von keiner Geringeren als Sophia Thomalla. Im Netz wurde allerdings nicht nur die Veranstaltung an sich heiß diskutiert – auch Sophia Thomallas Outfit stand für viele Zuschauer im Fokus. Die Kommentare dazu waren dabei nicht immer positiv, wie sich kurz nach der Preisverleihung zeigt.

Sophia Thomalla setzt deutliches Statement

Eigentlich sollte es an diesem Abend um die Reality-TV-Darsteller gehen, die in den verschiedensten Kategorien ausgezeichnet wurden. Doch für viele gab es nur einen Hingucker bei der Veranstaltung – und der hieß Sophia Thomalla. In einem schwarzen Blazer und schwarzen High-Heels zog die Freundin von Alexander Zverev alle Blicke auf sich.

+++ Laura Wontorra: Kurz nach „Ninja Warrior“ ist es nicht mehr zu übersehen +++

Bei diesem Outfit setzte die 35-Jährige vor allem ihre langen Beine in Szene. Dabei musste man als Zuschauer schon zweimal hinsehen. Denn auf den ersten Blick wirkte es so als habe die Moderatorin keine Hose an! Ein Fakt, der den ein oder anderen Zuschauer mal so gar nicht passt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sophia Thomalla kassiert Kritik

Einige Fans der Moderatorin können ihrer Garderobe anscheinend nicht viel abgewinnen, wie ein Blick in die Kommentare zeigt:

„Also sie hat total schöne lange Beine, auch eine mega Figur, keine Frage, aber muss man es bei einem Abend wie diesen so übertreiben? Wenn sie wenigstens noch eine kurze Hotpants angezogen hätte, aber so – ein No-Go.“

„Vielleicht nicht immer so viel Beine zeigen. Weniger ist mehr.“

„Du bist eine hübsche Frau, aber das du anhast bzw. nicht anhast, sieht einfach nur billig aus. Ein Rock oder eine Hose wäre richtig schick gewesen.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Doch es gibt auch genug Instagramnutzer, die das Outfit der Moderatorin feiern. „Wer solche Beine hat, der muss sie zeigen! Denn so schöne durchtrainierte schlanke Beine sieht man selten“, schreibt ein Fan beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Es gibt nur wenige Frauen, die es sich leisten können, ihre Beine so zu präsentieren und dabei noch sexy und zu elegant zu sein.“