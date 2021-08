Sophia Thomalla liefert sich Schlagabtausch mit IHR – „Knick in der Optik“

Sophia Thomalla ist für ihre große Klappe bekannt. Die „Are You The One“-Moderatorin tut ihre Meinung gerne mal ganz unverblümt kund. Jetzt teilte sie heftig gegen eine TV-Kollegin aus – und kassierte prompt die Rechnung.

Sophia Thomalla kann austeilen! Das bewies sie jetzt mal wieder auf Instagram. Doch die Ex von Fußball-Torwart Loris Karius kassierte dieses Mal einen Spruch zurück, der sich ziemlich gewaschen hat.

---------------

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Von Januar 2019 bis Juni 2021 war sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

--------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sophia Thomalla teilt auf Instagram aus

Am Samstag (28. August) ist es endlich soweit: Bei „Schlag den Star“ trifft Sophia Thomalla auf Ex-„Bachelor“-Kandidatin Evelyn Burdecki. Und zwischen den beiden Ladys geht es schon vor dem Beginn der Show in den sozialen Netzwerken ziemlich heiß her.

„4 Tage noch, dann zieh ich dir die Extensions raus!“, kündigt die Tochter von Simone Thomalla auf ihrem Instagram-Account am Dienstag an. Ziemlich angriffslustig. Passend dazu postet die 31-Jährige ein gemeinsames Bild von sich und Evelyn Burdecki – die beiden stehen Rücken an Rücken und schauen ziemlich siegessicher in die Kamera.

Sophia Thomalla disst Evelyn Burdecki, doch die weiß zu kontern

Doch Evelyn Burdecki lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Frech kontert sie unter dem Foto: „Ah gut, du hast jetzt schon einen Knick in der Optik, hab gar keine drin.“

Bäm, der Spruch hat gesessen! Die Fans jedenfalls feiern die Blondine für ihre Schlagfertigkeit. Satte 1.000 Likes bekam Evelyn Burdecki für ihre Ansage! „Du bist die Geilste“, „Sehr sympathisch die Dame“ oder „Haha, du bist echt schlagfertig“, feiern die Fans sie unter ihrem Kommentar ab.

------------

Weitere Themen zu Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla zeigt sich als sexy Handwerkerin – „diese Frau kann einfach alles“

Sophia Thomalla knallhart: „Das einzig Gute an der Pandemie“ – diese Aussage wird nicht allen schmecken

Sophia Thomalla: Auf DIESEM Foto zeigt sie (fast) alles – „Traumfrau“

---------------

Am Ende kann jedoch nur Eine gewinnen. Und wer das sein wird, das erfahren wir spätestens am 28. August bei „Schlag den Star“. Auf den Kommentar von Evelyn Burdecki ist Sophia Thomalla übrigens nicht weiter eingegangen.

Sophia Thomalla präsentiert sich nicht nur gerne angriffslustig, sondern auch sexy im Bikini. Und wenn du dir diesen Anblick nicht entgehen lassen willst, dann schau mal hier. (cf)