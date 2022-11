Sophia Thomalla bekommt ausgerechnet von IHM ein Lied – und flippt aus

Sophia Thomalla schwebt seit über einem Jahr im siebten Himmel mit ihrem Freund, dem Tennisspieler Alexander Zverev. Man könnte meinen, zwischen die beiden passe kein Blatt. Ein Liebeslied an die 33-Jährige könnte das junge Glück allerdings ins Wanken bringen.

Schließlich stammt die Lobeshymne nicht von Sophia Thomallas festen Partner, sondern von einer anderen TV-Persönlichkeit. Trotzdem freut sich die Berlinerin über das Liebesgeständnis.

Sophia Thomalla erhält überraschendes Liebesgeständnis

Neben ihren schauspielerischen Leistungen, ihren Auftritten im TV und ihren Ausflügen in die Modewelt ist Sophia Thomalla tatsächlich auch immer wieder wegen ihrer Beziehungen im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit.

Im vergangenen Jahr gaben sie und ihr Partner Alexander Zverev ihre Liebe bekannt. Niedliche Schnappschüsse auf den sozialen Netzwerken bezeugen das Glück der beiden. Doch laut „RTL“ hat auch ein anderer Mann ein Auge auf die 33-Jährige geworfen.

Calvin Kleinen, auch bekannt als der „Pascha von Nippes“ mauserte sich in mehreren Reality-Formaten zum Kult-Kandidaten. In diesem Jahr sorgte er mit seinem Auftritt bei „Are you the one – Reality stars in love“, die Sendung, die Thomalla moderiert, für Aufsehen – und setzt nun mit einem besonderen Song noch einen drauf.

Sophia Thomalla freut sich: „Was kann mir Besseres passieren?“

Denn die Moderatorin scheint den 30-jährigen Kölner in der Sendung in ihren Bann gezogen zu haben. In seiner anderen Tätigkeit als Rapper widmete Calvin Kleinen Sophia Thomalla jetzt nämlich einen eigenen Song. Im Lied „Sophia“ schüttet der „Pascha von Nippes“ sein Herz aus und gesteht seine Gefühle zu der 33-Jährigen. Diese scheint die unverhoffte Liebesbotschaft mit Humor zu nehmen.

Laut „RTL news“ scherzt sie in einem Statement: „„Was kann mir Besseres passieren, als dass Calvin Kleinen einen Song über mich macht, den ich auch noch feier!“ Ob der Reality-Star eine reale Chance bei der Moderatorin hat, sei einmal dahin gestellt. So oder so hat er mit dem Lied einen waschechten Ballermann-Ohrwurm gelandet.