Sophia Thomalla macht Fans im sexy schwarz-weiß-Look verrückt: „Viel zu heiß hier“

Die Beziehung zu Tennis-Profi Alexander Zverev steht Sophia Thomalla gut zu Gesicht. Die Moderatorin weiß sich in Szene zu setzten, ob vergeben oder nicht.

Mit ihrem neuesten schwarz-weiß-Foto sorgt Sophia Thomalla gleich mal für Schnappatmungen bei ihren Fans. Denn die 32-Jährige zeigt sich als taffe Business-Frau auf Instagram und dürfte damit einige Follower-Herzen höher schlagen lassen.

Sophia Thomalla zeigt sich sexy auf Instagram

Im kurzen Schulterfrei-Oberteil und dünnen Hosenträgern an der engen Hose guckt Sophia Thomalla verführerisch in die Kamera. In ihrer Hand eine Kaffetasse und die dazugehörige Kanne.

----------------------

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Ihre Mutter ist die Schauspieler Simone Thomalla und der Schauspieler André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen, unter anderem bei „Schlag den Star“

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Von Januar 2019 bis Juni 2021 war sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

----------------------

Im Hintergrund ist ein Büro zu erkennen, dazu schreibt Sophia Thomalla: „Kaffee zuerst, dein Bullshit als zweites“.

Sophia Thomalla, hier im November 2021, weiß ihre Fans zu begeistern. Foto: IMAGO / Jan Huebner

Fans flippen aus, als sie das Foto von Sophia Thomalla sehen

Auf einem zweiten Foto posiert die Moderatorin dann noch ganz lässig mit Kippe im Mund. Mit diesen Fotos könnte Sophia Thomalla glatt als Zigarrettenmodel von früher durchgehen.

Die Kommentare unter dem Beitrag sind eindeutig: Sophia Thomalla kommt gut an bei ihren Followern. Hier einige der Nachrichten:

„Ich steh nicht auf Zigarette... aber die Bilder sehr cool“

„You are so damn hot“

„Du bist absoluter Wahnsinn“

„Hammer Braut“

„Viel zu heiß hier“

----------------------

----------------------

Da kann man nur hoffen, dass bei so viel Sexiness nicht der Teppichboden Feuer fängt.

Warum die Moderatorin in einer Live-Show ordentlich ausflippte, erfährst du hier. (sj)