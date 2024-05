Sonya Kraus besitzt ganz besonderen Schatz: Er ist „von unschätzbarem Wert“

Sie ist eine der bekanntesten Moderatorinnen des Landes: Sonya Kraus. Seit 1998 bereits ist die gebürtige Frankfurterin im TV zu sehen. Erst als Buchstabenfee im Fernsehklassiker „Glücksrad“, später als Moderatorin von Shows wie „talk talk talk“ oder der ProSieben/Sat.1-Abenteuersendung „Fort Boyard“.

Am 9. und 16. Mai geht die 50-Jährige mit einer neuen Sendung bei RTL Zwei an den Start. In „Dinge gibt’s..!“ müssen Stars wie Calvin Kleinen, Lucy von den „No Angels” oder eben Sonya Kraus den Wert gewisser Gegenstände schätzen. Das Prinzip ist leicht erklärt:

Die Teams wählen reihum die Dinge aus, deren Preis sie am höchsten einschätzen. Anschließend wird pro Runde von jedem Team ein Gegenstand gesetzt. Der teuerste Wert gewinnt den Stich. Das Team, das am Ende die meisten Stiche erspielt hat, holt den Sieg nach Hause.

Doch was ist der wertvollste Gegenstand, den Sonya Kraus selbst besitzt? Wir haben die Moderatorin gefragt.

In „Dinge gibt’s..!“ müssen die Werte von Dingen geschätzt werden – was ist der wertvollste Gegenstand, den Sie persönlich besitzen?

Na ja, „Werte“ sind ja immer subjektiv. Meine zigtausenden Fotos sind für mich festgehaltene Momente und von unschätzbarem Wert. Objektiv? Betongold. “Schaffe, schaffe Häusle baue” war schon immer mein Motto.

Was macht Sie zur perfekten Schätzerin?

Bauernschläue, Lebenserfahrung und eine gute Portion Emotionale Intelligenz, die hilft, Menschen und deren Begehrlichkeiten einzuschätzen.

Die Stars der neuen RTL-Zwei-Sendung „Dinge gibt’s..!“ Foto: RTLZWEI – Markus Hertrich

Kleiner Spoiler: Der Wert welches Gegenstands hat Sie am meisten überrascht?

Der Wert eines Werbe-Tattoos auf der Stirn einer Frau – crazy!

Wofür würden Sie richtig viel Geld ausgeben?

Reisen! Das ist für mich das Einzige, bei dem man Geld ausgibt und dabei reicher wird.

Apropos Dinge gibt’s: Im Netz tauchen immer wieder absurde Meldungen auf, dass Sie gestorben seien. Was sagen Sie zu derlei Falschmeldungen?

Upsi! Jetzt wurde ich aber enttarnt: Tatsächlich bin ich die geklonte, stark verbesserte 2.0 Version von der, die abgenibbelt ist. Dinge gibt’s…

RTL Zwei zeigt die neue Show „Dinge gibt’s..!“ am 9. und 16. Mai 2024 um 21.15 Uhr.