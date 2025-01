Sonja Zietlow verkündet nach Kandidaten-Bekanntgabe: „Das ist erst der Anfang“

Freust du dich auch schon so? Am 24. Januar 2025 startet endlich die neue Staffel des RTL-„Dschungelcamp“. Am Freitag läutete der Kölner Sender mit der Bekanntgabe der zwölf Kandidatinnen und Kandidaten die heiße Phase ein. Ab dem 24. dann dürfen wir uns täglich ab 20.15 Uhr auf neue Abenteuer aus dem australischen Urwald freuen.

In heller Vorfreude scheinen auch schon die Moderatoren des diesjährigen „Dschungelcamp“: Sonja Zietlow und Jan Köppen. Bei Instagram wurde nun ein Video der beiden veröffentlicht, dass sie per Fallschirm in den australischen Dschungel springend zeigt.

Das „Dschungelcamp“-Fieber steigt

„Das war geil“, jubelt Köppen nach seiner Bruchlandung im Baum. Und Sonja Zietlow fügt an: „Und das ist nur der Anfang.“ Na, da sind wir ja mal gespannt, was sich das Duo noch so einfallen lässt.

Klar ist jedenfalls: Einen großen Fan-Wunsch hat RTL in diesem Jahr seinen Zuschauerinnen und Zuschauern erfüllt. „Euer wichtigster Termin im neuen Jahr: Der 24.01. Ab da an haben wir jeden Abend ein Date. Selbe Zeit, selber Ort: Um 20:15 Uhr bei RTL oder auf RTL+“, heißt es bei Instagram. Das feiern die „Dschungelcamp“-Fans: „Ich hoffe es bleibt immer bei 20.15 Uhr. Eine spätere Uhrzeit ist echt mies und mindert außerdem die Einschaltquoten. Ich sag’s euch!“

Und auch der Cast sorgt schon jetzt für reichlich Gesprächsstoff. Doch wer ist den überhaupt dabei?

Die Dschungel-Stars 2025:

Timur Ülker

Yeliz Koç

Pierre Sanoussi-Bliss

Alessia Herren

Lilly Becker

Nina Bott

Sam Dylan

Edith Stehfest

Jörg Dahlmann

Anna-Carina Woitschack

Maurice Dziwak

Jürgen Hingsen

Dabei sorgt vor allem der Name Alessia Herren für Ärger. Viele Fans bemängeln, dass sich die Tochter von Willi Herren bereits im „Sommerhaus der Stars“ regelmäßig daneben benahm. Ob das im „Dschungelcamp“ besser wird? Wir werden sehen. Ab dem 24. Januar 2025 um 20.15 Uhr sind wir alle schlauer.