Sonja Kraus: Kurz nach „Glücksrad“-Ausstrahlung wird das Ausmaß des Übels sichtbar

Das Quotendesaster, es will einfach kein Ende nehmen. Versammelten sich in den 80er- und 90er-Jahren noch ganze Familien vor dem Fernseher, wenn im TV das „Glücksrad“ ausgestrahlt wurde, scheint es bei der aktuellen Version mit Sonja Kraus und Moderator Guido Cantz schwer, überhaupt noch Menschen dazu zu bewegen, sich die Sendung anzusehen.

So berichtet das Medienmagazin „DWDL“, dass das Glücksrad in dieser Woche nur noch schwache 1,7 Prozent Marktanteil erreichen konnte. Ein neuer Tiefstwert, der den Wert der Vorwoche halbierte. So hatte RTL Zwei am vorherigen Donnerstag immerhin noch 3,4 Prozent Marktanteil erreichen können. Dramatisch auch die ganzen Zahlen: Lediglich 380.000 Menschen wollten die Show von Sonja Kraus und Guido Cantz sehen.

Sonja Kraus und das „Glücksrad“ im Quotentief

Dabei schien RTL Zwei so euphorisch. In einer Mitteilung Anfang März hatte der Sender noch geschrieben: „Ganze 35 Jahre ist es her, dass Sonya Kraus als Buchstabenfee in der beliebten Rateshow „Glücksrad“ ihren Durchbruch erlebte. 2024 bringt sie erneut Glanz und Glamour in die Sendung. Der Clou auch in diesem Jahr: Der neue Moderator Guido Cantz wird ebenfalls in die Rolle des Tafeldrehers schlüpfen und die aufleuchtenden Buchstaben umdrehen.“

Und weiter: „Glücksrad ist bekannt für die spannende Herausforderung, bei der die Kandidaten Begriffe, Sätze oder Redewendungen aus verschiedenen Kategorien erraten müssen – ähnlich einem Kreuzworträtsel. Während das Moderationsduo 2024 neu ist, setzt das Konzept auf Altbewährtes: Es darf am Rad gedreht, Geld erspielt und gerätselt werden, was das Zeug hält. In den Neunzigerjahren wurde die Buchstabenkombination ‚ERNSTL‘ zum absoluten Kult – auch 2024 kann diese Kombi die Ratenden zum Erfolg bringen.“

Es dürfte also spannend werden, wie es bei der nächsten Ausgabe der Spielsendung aussehen wird. Die hat RTL Zwei für den kommenden Donnerstag (18. April 2024) angesetzt.