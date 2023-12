„Sommerhaus der Stars“ (RTL): Ex-Kandidatin wird Opfer heftiger Prügel-Attacke – „Zum Sterben zurückgelassen

Und das ausgerechnet am heiligsten Tag: Brutaler Angriff auf Shawne Fielding! Die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin erlitt kurz vor Weihnachten schreckliche Schmerzen.

Für sie wurde noch vor dem Fest der Liebe ein regelrechter Albtraum wahr. Doch was war geschehen? Auf Instagram berichtet das US-Model nun von seinem traumatischen Erlebnis.

„Sommerhaus der Stars“: Ex-Kanditatin berichtet über Uber-Angriff

Im deutschen Fernsehen unverkennbar: 2018 nahm Shawne an der berühmt-berüchtigten RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ teil. Gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Patrick Schöpf konnte sie sich bis auf den zweiten Platz vorkämpfen. Und jetzt der große Schock.

Die 54-Jährige teilt nun ihre Erfahrungen mit ihren Fans und Followern. Unter einem Beitrag, auf dem sie mit Freunden und Familie zu sehen ist, enthüllt sie: „Ich wurde gestern in einem Uber brutal angegriffen und für tot gehalten.“ Dabei fallen besonders ihre Verletzungen im Gesicht und an den Händen auf, trotz der festlichen Atmosphäre auf den Schnappschüssen.

„Jeder Knöchel an meiner rechten Hand ist genäht“, erklärt die Schauspielerin fort und betont dabei, dass sie dankbar ist, noch am Leben zu sein – ein echtes „Weihnachtswunder“. Gleichzeitig appelliert sie an ihre Mitmenschen: „Bitte sagt euren Nächsten jeden Tag, wie sehr ihr sie liebt.“

Zusätzlich erklärt sie die Umstände, unter denen sich dieser schreckliche Vorfall ereignete: „Es geschah am helllichten Tag – ich hatte keine Einkaufstüten dabei, war jedoch allein.“ Bei ihren Fans macht sich Fassungslosigkeit breit.

Die hübsche Blondine kann sich über aufmunternde Worte und zahlreiche Genesungswünsche ihrer Follower freuen.