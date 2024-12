„Sommerhaus der Stars“-Sieger teilt gegen Ex aus – „Er hat Lügen erzählt“

Einst gewannen sie das „Sommerhaus der Stars“ 2021 und dann trennten sich ihre Wege. Auch bei Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel hat der „Sommerhaus“-Fluch zugeschlagen, denn die zwei Stars haben ihre Beziehung nach dem Sieg in der RTL-Show beendet. Warum? Das erklärt Dominik nun selbst.

Der charmante Flugbegleiter hat sich im „BILD“-Interview erstmals zu der Trennung von Lars Steinhöfel geäußert. Und es klingt, als hätte er eine ordentliche Portion Drama hinter sich. Dabei habe er mit Lars „einfach keine Gemeinsamkeiten“ gehabt, sagt Schmitt heute. „Jeder von uns hatte sein eigenes Leben, aber wir hatten kein gemeinsames, haben uns auch immer nur am Wochenende gesehen.“ Doch das ist noch nicht alles. Dominik wirft Lars vor, zwei Gesichter zu haben: „Ein öffentliches und ein privates.“

„Sommerhaus der Stars“: Hat Lars Steinhöfel gelogen?

Der Vorwurf sitzt tief: „Lars tut alles für die Öffentlichkeit, ich habe mich da bewusst nach unserer Trennung zurückgehalten“, erklärt Schmitt weiter. „Ich weiß, dass ich Lars mit der Trennung verletzt habe. Aber er hat Lügen erzählt und Szenen inszeniert bis hin zum Zusammenbruch.“ Damit deutet er auf ein Interview seines verheulten Ex vor RTL-Kameras an. Eine Instagram-Story von Lars, in der er Dominik vorwarf, ihn in einer monatelangen Affäre betrogen zu haben, tat ihm besonders weh.

„Das stimmt aber nicht“, betont Dominik. „Mit so einem Lügner möchte ich nichts mehr zu tun haben.“ Dominik glaubt, dass Lars einen Sündenbock brauchte, um mit der Trennung klarzukommen. „So konnte er sich wohl leichter lösen.“ Doch Dominik hat sich schnell wieder gefangen. Mit seinem Flugbegleiter-Kollegen Blagovest Manyov kam er kurz nach der Trennung von Lars zusammen. Mittlerweile hat sich das Paar verlobt!

Und wie reagiert Lars auf die Vorwürfe seines Ex? Gegenüber „Bild“ erklärt er: „Ich bin einfach froh, dass ich so einen Charakter nicht mehr in meinem Leben habe.“ Lars weiter: „Ich habe einen Haken hinter die Beziehung gesetzt. Aber, wenn die beiden jetzt glücklich sind, freue ich mich für sie.“