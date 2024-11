„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer macht es öffentlich – „She said … YES!“

Bei Instagram ließ der Realitystar und Ex-„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Aleksander Petrovic am Sonntag (17. November) die Bombe platzen. Er ist vor seiner Vanessa auf die Knie gegangen. Alles zum romantischen Antrag erfährst du jetzt hier!

„Sommerhaus der Stars“: Teilnehmer teilt Szenen seines Traum-Antrags

Zwei Jahre ist es her, dass Aleksander Petrovic und Vanessa Nwattu sich bei „Temptation Island VIP“ kennenlernten. Schon bald wollen sie nun ihr Glück mit einer Traumhochzeit besiegeln. Wie der „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer jetzt öffentlich machte, haben er und seine Liebste sich verlobt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das gab er bei Instagram bekannt und teilte gleich dazu ein romantisches Video des Antrags. Darin zu sehen sind der 32-Jährige mit seiner Vanessa vor einer Traumkulisse in Kappadokien in der Türkei sowie der Moment, in dem er die Frage der Fragen stellt.

Aleksander Petrovic hatte alles genauestens geplant

Aber zunächst machte Petrovic seiner Freundin eine Liebeserklärung: „In diesen 846 Tagen habe ich gelernt, dich zu lieben und zu schätzen, wir haben alle möglichen Strapazen hinter uns, wir haben für die Liebe gekämpft und gewonnen. Du bist die Frau meines Lebens, ich sehe in dir die Mutter meiner Kinder, ich sehe in dir die Partnerin meines Lebens, die zu 100 Prozent loyal an meiner Seite steht und ich an deiner.“

+++ „Sommerhaus der Stars“-Kandidat sitzt im Knast – jetzt kommt DAS raus +++

Anschließend wird es ernst: „Deshalb möchte ich das Ganze mit dir verewigen und bei dieser traumhaften Kulisse möchte ich dich fragen: ‚Willst du mich heiraten?'“ Eine Frage, die Vanessa unter Tränen mit „ja, natürlich!“ beantwortet. Ihr frisch Verlobter steckt ihr daraufhin einen Ring an den Finger und die beiden fallen sich in die Armen.

Mehr News:

Szenen, die kein Regisseur hätte besser schreiben können und bei denen nichts dem Zufall überlassen wurde. Wochenlang hatte Aleksander Petrovic alles bis ins kleinste Detail geplant, um seine Liebste zu überraschen. Schöner hätte wohl auch er sich den Antrag nicht ausmalen können.