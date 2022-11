Sky: Bitteres TV-Aus! Schock für Fans – „Werde mich verabschieden“

Mit diesem Abschied neigt sich eine ganze Ära dem Ende. Die Sky-Zuschauer werden künftig auf einen wahren Kult-Charakter der frühen 2000er-Jahre verzichten müssen.

Obwohl seine Sendung zuletzt fünf Jahre lang bei Sky zu sehen gewesen ist, wird das große Finale des Moderators aber nicht etwa vom Pay-TV-Sender selbst ausgestrahlt, sondern beim Free-TV-Sender ProSieben. Dort, wo alles seinen Anfang genommen hat.

Sky-Moderator Thomas Hermanns macht Schluss

Na, klingelt da schon etwas? Richtig, die Rede ist vom „Quatsch Comedy Club“. Das Format hat im März 1997 seine Premiere bei ProSieben gefeiert und ist seit 2017 bei Sky beheimatet. Schöpfer und Moderator der Show ist Thomas Hermanns. Den letzteren Posten will er nun jedoch abgeben.

Nach über 30 Jahren auf der Bühne des „Quatsch Comedy Clubs“, den er bereits 1992 ins Leben gerufen hat, ist für den 59-Jährigen in diesem Dezember Schluss. Die Jubiläumsshow am 12. Dezember soll Hermanns‘ letzte Ausgabe als Moderator sein, wie der „Spiegel“ berichtet. Die Ausstrahlung, deren Termin noch nicht bekannt ist, erfolgt dann über ProSieben.

Thomas Hermanns ist der Gründer des „Quatsch Comedy Clubs“. Foto: IMAGO / Eventpress

Moderator wechselt hinter die Kulissen bei Sky

Ganz bringt es der Komiker dann aber doch nicht übers Herz, seinem Herzensprojekt vollständig den Rücken zu kehren. „Ich werde mich von der Bühne verabschieden, in den Control-Room gehen und mich verstärkt den Aufgaben als Produzent und Intendant der Live-Clubs und auch neuen Themen widmen“, erklärt Thomas Hermanns.

Auf diese Weise wolle er „dem Nachwuchs das Mikrofon in die Hand reichen“, heißt es in einer Mitteilung. Andere Gründe für sein Aus als Moderator nennt Hermanns nicht. Somit steht wenigstens fest: Der „Quatsch Comedy Club“ bleibt im Programm. Wer künftig die Rolle des Moderators einnehmen wird, ist hingegen noch unbekannt.

Weitere News:

Thomas Hermanns hat mit dem „Quatsch Comedy Club“ den Stand-up vor rund 30 Jahren aus den USA nach Deutschland gebracht. Zunächst in Hamburg, dann Berlin und inzwischen auch in Spielstätten in München, Stuttgart und Mönchengladbach.