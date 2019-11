„Sing meinen Song“ (VOX): Dieser Star steht vor großem Problem – „DAS wird nicht passieren“

Ja, ist denn schon Weihnachten? Fast. In weniger als einem Monat beginnt das Fest der Liebe. Zeit für VOX, eine Weihnachtsparty bei „Sing meinen Song“ zu schmeißen.

Die Stars kommen zusammen und beenden die aktuelle Staffel mit einer Weihnachtsshow. Mit weihnachtlichen Hits bei der „Sing meinen Song“ Weihnachtsparty bringen sie am Dienstag, 26. November, festliche Stimmung in die deutschen Wohnzimmer.

„Sing meinen Song“ (VOX): Stars plaudern aus dem Nähkästchen

Vorab verrieten Michael Patrick Kelly, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Wincent Weiss, Jennifer Haben, Milow und Jeanette Biedermann bereits, wie sie das Fest in diesem Jahr verbringen werden und plaudern aus dem Nähkästchen.

Der Tenor ist eindeutig: Weihnachten steht im Zeichen der Liebe und Familie. Alle Künstler wollen die Feiertage mit ihren Liebsten verbringen. Eltern, Geschwister, Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins: Alle sind dabei.

So verbringen die Stars Weihnachten

Auch Johannes Oerding macht das normalerweise so. Dieses Jahr vielleicht aber nicht: „Es kann sein, dass ich mich vom Acker mache, ins Ausland, irgendwo, wo es warm ist. Es sind die einzigen drei Wochen, in denen ich in den nächsten zwei Jahren frei habe. Ich glaube, ich sollte das ausnutzen und die Akkus nochmal auftanken.“

Michael Patrick Kelly will mittags einen Freund besuchen, der früher obdachlos gewesen sei. Mittlerweile habe er ein Zuhause - aber keine Familie.

Und Jeannette Biedermann spricht über ein „Problem“, dass es in ihrer Familie gibt. Und das jedes Jahr aufs Neue. „Das Besondere ist immer, dass wir uns nichts schenken wollen und am Ende hat doch jeder was dabei. Das mag ich sehr. Das verstehe ich gar nicht. Ich möchte ein Weihnachten erleben, an dem wir es alle einhalten. Aber das wird nicht passieren“, so die 39-Jährige im Gespräch mit „VOX“.

Diese Songs singen die Stars bei der Weihnachtsparty:

Alvaro Soler - „It’s beginning to look a lot like christmas“

Jennifer Haben & Johannes Oerding - „Auld lang syne“

Jeanette Biedermann & Milow - „Winter“

Wincent Weiss – „Fröhliche Weihnachten“

Johannes Oerding & Michael Patrick Kelly - „Hoffnung / Hope“

Milow - „All the lights“

Jennifer Haben & Alvaro Soler - “When you wish upon a star”

Jeanette Biedermann - “Please come home for Christmas”

Johannes Oerding - „Home for christmas“ / „Ich komm nach Haus“

Wincent Weiss & Alvaro Soler - „Have yourself a merry little christmas“

Michael Patrick Kelly - „If I should fall behind“

Alle Stars zusammen - „Ich will noch nicht nach Hause“

„Sing meinen Song - die Weihnachtsparty“ läuft am Dienstag, 26. November, um 20.15 Uhr bei VOX.