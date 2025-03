Simone Thomalla privat – diese Aussage überrascht! „Nein, wir sind keine Freunde“

Bekannt aus beliebten Rollen wie der Kommissarin Eva Saalfeld im „Tatort“ (ARD) und der warmherzigen Dorfhelferin Katja Baumann in der ZDF-Reihe „Frühling“, zählt Simone Thomalla zu den prominentesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Doch wie sieht es privat bei der Schauspielerin aus?

Ihr Privatleben ist ebenso spannend wie ihre Rolle als Dorfhelferin Katja Baumann. Im Verlauf der Serie „Frühling“ hatte Katja mehrere Beziehungen und romantische Begegnungen, was sie in gewisser Weise ihrer Darstellerin Simone Thomalla ähnelt. Doch Simone Thomalla hat auch privat einiges zu erzählen. Hier erfährst du mehr über die Schauspielerin abseits der Kameras.

Simone Thomalla privat: Damit hätte sie niemals gerechnet

Die Schauspielerin wurde am 11. April 1965 in Leipzig geboren und wuchs in der damaligen DDR auf. Früh entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Schauspielerei, geprägt durch ihre künstlerisch orientierte Familie. Nach dem Schulabschluss studierte sie an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Ost-Berlin.

+++ Osan Yaran privat: SO machte das Leben des „Let’s Dance“-Teilnehmers die 180-Grad-Wende! +++

Simone Thomalla schaffte ihren Durchbruch in den 1980er-Jahren mit DDR-Produktionen wie „Friedrich und der verzauberte Einbrecher“ und setzte ihre erfolgreiche Karriere nach der Wende im gesamtdeutschen Fernsehen fort. Besonders bekannt ist sie durch ihre Rolle als Kommissarin Eva Saalfeld im „Tatort Leipzig“ (2008–2015) und als Katja Baumann in der ZDF-Reihe „Frühling“ (seit 2011). Zu den Filmen von Simone Thomalla zählen unter anderem „Die Zürcher Verlobung – Drehbuch zur Liebe“ (2007), „Katie Fforde: Eine teure Affäre“ (2015), „Die Braut von der Tankstelle“ (2005) und „Die Wilden Hühner und die Liebe“ (2007).

Simone Thomalla früher und heute: 1994 vs. bei der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises 2024.

Simone Thomalla und ihre Rolle als Dorfhelferin Katja Baumann sind untrennbar miteinander verbunden. Im Februar startet bereits die 13. Staffel von „Frühling“ – kann man nach all diesen Jahren sagen, dass die Serie für die Schauspielerin wie eine zweite Heimat geworden ist?

„Ja, und damit hätte ich niemals gerechnet. Als wir unsere ersten Filme drehten, war es für mich durchaus noch eine Herausforderung, von der hektischen Großstadt in die entschleunigten Berge zu reisen und mich dem dortigen Rhythmus anzupassen“, antwortet die bekannte Schauspielerin dem Magazin „FürSie“.

Wer ist der Vater von Simone Thomalla?

Der große Erfolg der ZDF-Fernsehreihe „Frühling“ war wohl eine Überraschung für Simone Thomalla – auch wenn sie aus einer künstlerisch orientierten Familie stammt. Ihr Onkel Georg Thomalla war zwischen den 50er- und 70er-Jahren eine bekannte TV-Legende und erlangte vor allem durch Komödien große Popularität. Auch ihre Eltern waren fest in der Kunstwelt verankert: Ihr Vater, Alfred Thomalla, machte sich als erfolgreicher Filmarchitekt einen Namen, während ihre Mutter, Erika Thomalla, als Fotomodell tätig war.

Simone Thomalla war im Playboy

Simone Thomalla trat in die Fußstapfen ihrer Mutter als Model und war in der Februar-Ausgabe 2010 des deutschen Playboy-Magazins zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt war sie 44 Jahre alt.

+++ Roland Trettl privat: TV-Koch, Moderator und Liebes-Experte – ein Blick hinter die Kulissen seines Privatlebens +++

Laut Fans wirkt die Schauspielerin oft deutlich jünger, doch wie alt ist Simone Thomalla wirklich? Sie ist aktuell 59 Jahre alt (Stand: Januar 2025). Im April dieses Jahres wird sie ihren 60. Geburtstag feiern.

Mehr über ihr Privatleben ist bereits in der Öffentlichkeit bekannt: Simone Thomallas Tochter, Sophia Thomalla, ist ebenfalls eine bekannte Persönlichkeit im deutschen Fernsehen. Als Schauspielerin, Moderatorin und Model hat sie sich erfolgreich etabliert. Sophia ist regelmäßig in TV-Formaten präsent, moderierte unter anderem die Show „Are You The One?“ (RTL) und gewann 2010 „Let’s Dance“. Zudem sorgte sie mit ihrem Auftritt auf dem Cover des Playboy (2012) für Aufsehen.

Strahlender Auftritt: Simone Thomalla mit Tochter Sophia Thomalla auf dem Roten Teppich der TV-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ 2018 in Berlin-Adlershof. Foto: imago images/Eventpress

Die enge Beziehung und die vielen Gemeinsamkeiten der beiden lassen vermuten, sie könnten beste Freundinnen sein. Doch die Mutter fand dafür klare Worte: „Nein, wir sind keine Freunde. Ich bin ihre Mutter und Kind bleibt Kind. So einfach ist das“, erklärt Simone Thomalla in einem „Gala“-Interview.

Wer ist Simone Thomallas Freund?

Simone Thomalla blickt auf ein facettenreiches Privatleben zurück, geprägt von einem bewegten Liebesleben. In den 1990er-Jahren war sie mit Schauspieler André Vetters verheiratet, mit dem sie 1989 ihre Tochter Sophia bekam. Anschließend war sie mit Schauspieler Sven Martinek (1995–1999) liiert. Die Beziehung zu Martinek wurde damals stark von der Öffentlichkeit verfolgt, da sie als eines der bekanntesten Schauspieler-Paare der Zeit galten.

Im Jahr 2000 begann ihre Beziehung zu Fußballmanager Rudi Assauer, mit dem sie fast ein Jahrzehnt zusammen war. Rudi Assauer und Simone Thomalla waren eines der bekanntesten Promi-Paare in Deutschland. Auch nach der Trennung 2009 blieben sie respektvoll verbunden, besonders als Fußballmanager Rudi Assauer später an Alzheimer erkrankte. Simone äußerte öffentlich Bewunderung für seinen Umgang mit der Krankheit und zeigte Mitgefühl.

Von 2009 bis 2021 war Simone Thomalla mit Handballer Silvio Heinevetter liiert, doch die langjährige Beziehung ging schließlich zu Ende. Anschließend begann sie eine Beziehung mit DJ Nicolino Hermano, die jedoch Anfang 2023 ebenfalls endete. Viele Fans fragen sich nun, ob Simone Thomalla nach der Trennung von Nicolino Hermano einen neuen Partner an ihrer Seite hat.

+++ Fabian Hambüchen privat: Hinter den Kulissen eines Sportlers – intime Beichte +++

Seit Sommer 2024 war sie mit dem österreichischen Unternehmer Christoph W. in einer Beziehung. Doch kurz vor Weihnachten 2024 nahm sich Christoph W. tragischerweise das Leben, wie aus Medienberichten hervorgeht. Laut einem Bericht der „Bild“ fand die Beisetzung Mitte Januar 2025 statt, an der Simone Thomalla bewusst nicht teilnahm, um ihren Fokus auf die Zukunft zu richten. Dieser schwere Verlust wird sie wohl noch lange begleiten.

Ob die 59-Jährige aktuell einen neuen Freund hat, ist bislang nicht bekannt. Fans hoffen jedoch, dass sie weiterhin dieselbe Einstellung hat wie 2023, als sie in einem Interview mit „Bunte“ offen sagte, sie sei „immer bereit für eine neue Liebe“.

Doch bevor eine neue Liebe in ihr Leben tritt, steht für die Schauspielerin eine spannende Herausforderung an: „Let’s Dance“ 2025 knüpft Simone Thomalla an die Erfolgsgeschichte ihrer Tochter an und zeigt, dass sie auch abseits der Schauspielerei für neue Herausforderungen bereit ist. Fans dürfen gespannt sein, wie sie das Tanzparkett erobert und ob sie vielleicht sogar in die Fußstapfen von Sophia treten kann.

Über das Privatleben von Simone Thomalla weißt du nun Bescheid, aber wie sieht es mit ihren Konkurrenten bei „Let’s Dance“ aus? Wir verraten dir, was du über Ben Zucker privat wissen musst.