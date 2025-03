Silvia Wollny: Streit mit Tochter eskaliert – „Wir sehen uns vor Gericht!“

Silvia Wollny ist das Oberhaupt der berühmten TV-Familie. Im Fernsehen durfte die Öffentlichkeit daran teilhaben, wie die 60-Jährige ihre elf Kinder mit ihrer liebevollen aber auch bestimmten Art aufzog. Noch heute schauen ihre Kinder zu ihr hoch und die Familie plädiert immer wieder für den Zusammenhalt untereinander.

Doch eine Tochter von Silvia Wollny hat sich mehr und mehr abgekapselt. Seit Jahren herrscht Streit und nun scheint die Situation wieder einmal zu eskalieren. Es soll sogar vors Gericht gehen.

Sehen sich Silvia Wollny und Calantha bald vor Gericht?

Immer wieder wird das Bild der perfekten und harmonischen Großfamilie Wollny durch den Streit zwischen Silvia Wollny und ihrer Tochter Calantha überschattet. Gegenseitige Vorwürfe finden kein Ende. Dauerstreitthema ist das Sorgerecht für Calanthas Tochter Cataleya. Seit Jahren betreut die 60-jährige Silvia ihre heute sieben Jahre alte Enkelin und hat sie inzwischen sogar adoptiert.

Auf Instagram postete die einstige „Promi Big Brother“-Gewinnerin nun einen emotionalen Beitrag. Allem Anschein nach zog sie einen Strich unter die Beziehung zu ihrer Tochter, auch wenn sie ihren Namen nicht konkret nennt (hier mehr dazu). Hinter den Kulissen scheint es offenbar schon wieder mächtig zu brodeln.

Keine Versöhnung in Sicht

Unterstützung bekommt sie von vielen ihrer anderen Kinder, doch die Reaktion von Calantha lässt nicht lange auf sich warten. Am Donnerstag (20. März) kündigt die 24-Jährige auf ihrem Instagram-Profil an: „Wir sehen uns vor Gericht!“ Dieses Mal ist eindeutig, an wen die Nachricht gerichtet ist, denn Silvia Wollny ist markiert. Aber sie ist nicht die einzige, auch Bruder Jeremy Pascal wird erwähnt. Auch der Geschwister-Zwist ist nicht neu.

Ob es abermals um das Sorgerecht geht oder einen anderen Sachverhalt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Für Aufklärung könnte Calantha jedoch schon am Sonntag (23. März) um 18 Uhr sorgen, denn dann will sie auf Youtube ein Interview geben. Fans sollen die Chance bekommen, Fragen zu stellen, die der Wollny-Sprössling so „ehrlich und so neutral wie möglich beantworten“ will. Nach Versöhnung klingt das auf jeden Fall nicht …