Shirin David offenbart wahnsinniges Vermögen – doch an ihrer Musik liegt es nicht

Von nichts kommt nichts: Seit etwas mehr als zehn Jahren klettert die ehemalige DSDS-Jurorin Shirin David (29) die Karriereleiter immer weiter hoch und es ist kein Ende in Sicht. Sie ist ganz oben im Musikbusiness ankommen – in diesem Jahr kam man an ihrem Hit „Bauch, Beine, Po“ quasi nicht vorbei – und sie kann sich durch ihre eigens entworfene Eisteemarke ,,Dirtea“ und ihre zwei kreierten Düfte auch als erfolgreiche Unternehmerin bezeichnen.

2014 startete Shirin David einst als Influencerin mit einem Lifestyle-Kanal bei YouTube, der zu einem der erfolgreichsten Kanäle Deutschlands avancierte. Eins ist definitiv sicher: Dieser Erfolg trägt Früchte. Doch wie hoch ist ihr Vermögen? Und was hat alles einen Anteil daran?

Shirin David: Überraschende Haupteinnahmequelle

Genau diese Zahlen hat die in Hamburg geborene Sängerin, die nun das Cover des deutschen Forbes-Magazins ziert, nun offengelegt und überrascht damit wohl ganz Deutschland. Nach eigenen Angaben habe Shirin David bereits 130 Millionen Euro umgesetzt. Ihre primäre Einnahmequelle ist aber nicht, wie wohl von allen vermutet, die Musik, sondern ihre kreierte Eisteemarke ,,Dirtea.“ Sie bescherten der Rapperin Einnahmen in Höhe von 97 Millionen Euro und mehr als 70 Millionen Verkäufe des Erfrischungsgetränks. An zweiter Stelle rangiert ihre Parfümmarke, mit der sie etwa 22,5 Millionen Euro einnahm und über eine Million Exemplare verkaufte.

Obwohl ihre Musik für ihre Fans wohl einen höheren emotionalen Wert als ihr Eisteeprodukt und ihre Parfüms haben mag, fallen die Einnahmen hier geringer aus. Sie gab im Forbes-Interview bekannt, dass sie trotz Einnahmen von 7,5 Millionen Euro und 125.000 verkaufter Tickets für ihre Tour, weniger Geld einnahm als sie eigentlich investierte. 6 Millionen Euro kämen dann noch on top für YouTube-Videos und Streams.

Ob die in Litauen aufgewachsene Vollblutrapperin sich dies in ihren jungen Jahren einmal habe erträumen lassen? Eins steht fest: Für sie ist es noch nicht Zeit, kürzerzutreten und sich auszuruhen- eher ganz im Gegenteil. Ihr Ziel ist es, eine eigene Kosmetiklinie im Frühjahr 2025 in den deutschen Läden zu positionieren und sich ,,ein Imperium“ aufzubauen.