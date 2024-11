Sebastian Ströbel: Am Tag nach den „Bergrettern“ kann er es kaum fassen

Bereits seit dem Jahr 2009 begeistert die ZDF-Serie „Die Bergretter“ Jung und Alt. Markus Kofler (gespielt von Sebastian Ströbel) und sein Team gehen körperlich teils über ihre Grenzen hinaus, um bei der Bergrettung Menschen in Not zu helfen.

Am Donnerstagabend (7. November) zeigte das ZDF nun eine neue Folge der beliebten Action-Serie. Die Episode „Gipfelrausch“ eröffnete die 16. Staffel der Erfolgssendung und sorgte für gute Unterhaltung bei den Zuschauern. Am Tag nach der Ausstrahlung können sich die „Bergretter“ nun freuen.

Sebastian Ströbel darf die Korken knallen lassen

Die langersehnten neuen Folgen von „Die Bergretter“ starteten am Donnerstagabend im ZDF. In „Gipfelrauschen“ bringt ein Gleitschirmabsturz weitreichende Konsequenzen mit sich. Denn der Ehemann der Verunglückten führt an einem abgelegenen Berghang eine illegale Cannabis-Plantage. Auf Grund des Unfalls sind Markus Kofler und sein Team den geheimen Machenschaften nun auf der Spur.

Am Tag nach der Ausstrahlung dürfen sich Sebastian Ströbel und sein Team nun erst einmal freuen. Denn die „Bergretter“ verzeichneten außerordentlich gute Einschaltquoten. Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, ist die Action-Serie zur Primetime sogar absoluter Spitzenreiter. Stolze 5,47 Millionen Menschen schauten sich die neue Folge an, was einem Marktanteil von 22,4 Prozent entspricht.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichten Sebastian Ströbel und seine Schauspielkollegen viele Menschen. 550.000 Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, der Marktanteil beträgt hier immerhin 11 Prozent. Lediglich das ARD-Format „Brennpunkt: Ampel am Ende“ verzeichnete auf Grund der aktuellen politischen Geschehnisse höhere Einschaltquoten.

Die Zuschauer scheinen auch in diesen Zeiten aufregende Unterhaltungssendungen zu schätzen. Besonders Markus Kofler und sein Team sammeln in jeder Folge Sympathiepunkte und können mit ihrem kühlen Kopf jeden noch so kniffligen Fall lösen.

Auch in der kommenden Woche dürfen sich Fans der Sendung auf eine neue Folge von „Die Bergretter“ freuen. Am 14. Oktober zeigt das ZDF die Episode „Ein letzter Augenblick“.