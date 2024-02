Sebastian Pufpaff: Kurz nach „TV Total“-Ausstrahlung herrscht Gewissheit

Er ist der Nachfolger des großen Stefan Raab. Als 2021 bekannt wurde, dass Sebastian Pufpaff (bis dato vor allem durch seine Auftritte in der „heute Show“ und „Pufpaffs Happy Hour“ bekannt) die legendäre Abendsendung „TV Total“ übernehmen würde, war die Diskussion groß. Würde der gebürtige Troisdorfer die Show stemmen können? Oder würden die Schuhe von Stefan Raab zu groß sein?

Zwei Jahre später ist klar: Sebastian Pufpaff kann. „TV Total“ ist eine der Erfolgsshows von ProSieben. Die Quoten sind bislang sehr ordentlich. Und auch die neuen Ausgaben schlagen sich wieder gut.

„TV Total“ überzeugt bei den jungen Zusehern

So konnten „TV Total“ und Sebastian Pufpaff am Mittwochabend starke 0,77 Millionen Zuschauer aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen an die Bildschirme fesseln. Ein Marktanteil von 14,1 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Gesamtpublikum jedoch konnte „TV Total“ nicht punkten. Taucht die Show doch nicht mal unter den 25 meistgesehenen Sendungen des Tages (21. Februar 2024) auf. Freuen darf sich dagegen das ZDF. War doch der 20.15-Uhr-Krimi „Die Toten von Salzburg: Süßes Gift“ der absolute Tagessieger.

ZDF feiert den Tagessieg

6,59 Millionen Zuschauer schalteten den Krimi mit Michael Fitz und Fanny Krausz ein. Ein Marktanteil von starken 25,7 Prozent. Deutlich dahinter das Primetime-Programm der ARD. Lediglich 2,42 Millionen Zuschauer wollten das Liebesdrama „Jedes Jahr im Juni“ sehen. Ein Marktanteil von 9,4 Prozent ist sicherlich nicht das, was sich der Sender erhofft hatte.

Dafür konnte das „heute Journal“ im Anschluss punkten. 4,35 Millionen Zuschauer bedeuteten 19,5 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum. Und damit sogar rund 100.000 Zuschauer mehr als die Konkurrenz der „Tagesschau“, die in ihrer 20-Uhr-Ausgabe lediglich 4,25 Millionen Menschen zum Zuschauen bewegen konnte.